Pamela Anderson, quien fue una de las actrices más populares, dio un giro inesperado y contrario a algunas tendencias de Hollywood. Acostumbrada a lucir siempre ‘perfecta’ en su paso por las alfombras rojas y frente a las cámaras de televisión, la ex Playboy está convencida de que lo que ahora desea es llevar una vida tranquila y cuidar las plantas de su jardín, alejada del uso de tanto maquillaje.

Liberarse de la presión que podría suponer ir en contra de algunos cánones de belleza no fue un viaje fácil para Pamela Denise Anderson, sino más bien parte de un proceso de duelo y, al mismo tiempo, de amor propio. En una entrevista reciente que ofreció a Elle, contó que la muerte de una persona muy querida fue lo que la motivó a animarse a lucir más natural. Su maquilladora, Alexis Voguel, murió de cáncer en 2019. “Ella era la mejor. Y desde entonces, sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”.

Pamela Anderson en la portada de la famosa revista WWD @pamelaanderson, @wwd / Instagram

La nacida el 1º de julio de 1967 en Ladysmith, Canadá, se dio cuenta de que ir contra lo establecido es atractivo y descubrió que estar sin maquillaje podría ser considerado también como un acto de rebeldía y valentía al mismo tiempo. La exmodelo de Playboy incluso recordó que, años atrás, le mostraban fotos de Marilyn Monroe o Brigitte Bardot para que eligiera a quién quería parecerse, como una inspiración para los diseñadores: “Ahora, me muestran 10 fotos mías y me dicen: ‘¿A cuál quieres parecerte ahora?’”.

Anderson calificó su decisión como “liberadora, divertida y algo rebelde también”. Asimismo, en la revista citada explicó que se dio cuenta de que había tanta gente con grandes looks de maquillaje, que sintió que tenía que hacer lo contrario a los demás. “Creo que todos empezamos a parecer un poco raros cuando nos volvemos mayores. Y medio como que me río de mí misma cuando me miro en el espejo. Y ahí digo, ‘Wow, ¿esto realmente me está pasando a mí?’ Es un viaje, pero en gran parte feliz”, reflexionó.

Pamela Anderson es feliz en el cuidado de su jardín

Anderson se manifiesta en contra del sufrimiento animal, ya que hace más de 10 años solo consume productos veganos. Como activista, siempre trata de destacar el impacto de este estilo de vida en el mundo y, al respecto, lanzará muy pronto un libro de cocina. “No (es para) impulsar el veganismo ni nada por el estilo, sino simplemente para hacer que las verduras sean más interesantes”, adelantó.

Pamela Anderson es vegana hace más de una década @pamelaanderson / Instagram

En una reciente publicación, la actriz de Baywatch compartió parte de su día a día en su huerta y escribió: “Gracias por todos los deseos de cumpleaños… Estaré aquí, en mi jardín, teniendo el día perfecto. Mucho qué hacer, un regalo para mí. No hay ningún otro lugar donde me gustaría estar”.

Fue precisamente ese mismo lugar desde donde le hicieron las postales para la entrevista reciente. “Me encanta cuando la gente viene aquí. Es un lugar de curación. Es mágico. Es gracioso, ahora estamos haciendo sesiones de fotos desde aquí. ¿Quién lo hubiera pensado?”, se preguntó.