Es mexicana, emigró a Texas sin papeles y hoy se destaca en Wall Street: así cumplió el sueño americano

Las políticas antiinmigración de Estados Unidos preocupan a los expertos que, en el pasado, destacaron el cambio de vida que muchos migrantes indocumentados pueden tener gracias a elaborados programas de inclusión y de apoyo en todos aspectos. En este sentido, uno de los casos más famosos de la actualidad es el de Julissa Arce, una residente de Los Ángeles que llegó al país sin documentos, pero que hoy en día triunfa como asesora financiera y figura pública.

¿Quién es Julissa Arce y cómo pasó de ser una migrante indocumentada a ejecutiva de Wall Street?

​Julissa Arce nació en el estado mexicano de Guerrero en el año 1983. En un principio, fue criada por sus abuelos, dado que sus padres migraron a Estados Unidos para brindarle mejores oportunidades económicas y de desarrollo.

Julissa Arce se convirtió en inspiración para miles de niñas latinas en EE.UU. @julissaarce vía Instagram

Al cumplir los 11 años de edad, Julissa pudo obtener la visa de turista para reunirse con sus padres; pero cuando dicho documento caducó, la entonces niña permaneció en el país como migrante sin papeles. Así duró cerca de 15 años, pero gracias al programa Texas DREAM Act, Julissa pudo estudiar hasta licenciarse en Finanzas en la Universidad de Texas en Austin.

Fue cuestión de tiempo para que Julissa se volviera una inspiración para su comunidad, pues además de regularizar su situación migratoria en EE.UU. y graduarse con honores de su carrera, logró trabajar en Wall Street y convertirse en asesora y escritora.

Regularización migratoria, el salto a la fama y su labor como activista

Hasta 2011, la mexicana Julissa Arce vivió con el temor de ser deportada, ya que solo obtuvo la ciudadanía en el 2014 tras contraer matrimonio. Precisamente, por toda la situación que la rodeó, es que se involucró en charlas sobre los derechos de los inmigrantes, en las cuales, participó como testimonial vivo y como asesora financiera de algunos casos.

Bajo estas mismas nociones de combinar su trayectoria laboral con su propia experiencia de migrante, Julissa Arce publicó tres libros: My (Underground) American Dream (2016), Someone Like Me (2018) y You Sound Like a White Girl (2022), en todos ellos, abordó complementariamente temas de identidad, experiencias de discriminación y pertenencia.​

Julissa Arce vivió en Texas, Nueva York, y actualmente reside en California @julissaarce vía Instagram (Custom credit)

Adicionalmente, Julissa Arce cofundó el Ascend Educational Fund, el cual otorga becas a estudiantes inmigrantes en Nueva York, independientemente de su estatus migratorio. En la actualidad, Arce forma parte de la junta directiva del National Immigration Law Center.​

Reconocimientos y distinciones destacadas para Julissa Arce, la migrante que se convirtió en millonaria

En el año 2018, Julissa Arce fue reconocida por la Carnegie Corporation of New York como una de las “Great Immigrants, Great Americans”, una distinción otorgada a migrantes que, independientemente de su estatus, realizaron contribuciones ejemplares a la sociedad estadounidense.

En ese mismo año, el primer libro de Julissa, My (Underground) American Dream, fue elogiado por diversos críticos y lectores. Gracias al texto, la joven ganó notoriedad nacional al ser nombrada como “autora imprescindible del año” por Oprah Daily.

Con frecuencia, Julissa Arce ofrece conferencias con base en su aprendizaje laboral y personal @julissaarce vía Instagram (Custom credit)

La notoriedad internacional llegó a Julissa Arce gracias al su nombramiento como una de las “25 Mujeres más Poderosas” de la revista People en Español durante el año 2022. En aquel momento, fue nominada por la actriz y activista Eva Longoria, quien la tomó como su “ahijada”.

Desde entonces, Longoria promovió la figura de Julissa Arce como una ejecutiva financiera, escritora y activista mexicana que pasó de ser una inmigrante indocumentada a una trabajadora de renombre de Wall Street. Hoy día, Arce también colabora con Longoria en la plataforma digital para latinas Poderistas, donde junto a otras mujeres de la comunidad promueven historias inspiradoras para las generaciones más jóvenes.