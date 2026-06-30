Paquetá sufre lesión muscular y es duda para los octavos del Mundial

El mediocampista Lucas Paquetá padece una lesión muscular en el muslo izquierdo y es duda de Brasil para los octavos de final del Mundial de 2026.

El jugador del Flamengo, titular en el mediocampo de Carlo Ancelotti junto a Casemiro y Bruno Guimarães, fue de la partida en el encuentro de dieciseisavos de final ante Japón el lunes en Houston.

Pero no regresó a la cancha luego del intermedio debido a una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. El atacante Endrick tomó su lugar y participó en la remontada 2-1 que dio al Scratch el pase a octavos.

"El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un mensaje enviado a periodistas.

Paquetá, de 28 años, no participó del entrenamiento de los pentacampeones del mundo este martes en Morristown, Nueva Jersey. Pasó por un examen de imagen que confirmó la lesión.

La CBF no precisó el tiempo de baja, pero se teme que el mediocampista no esté disponible para el juego de octavos, que la Canarinha disputará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, contra el ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil.