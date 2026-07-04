Paraguay frente a la tormenta bleu en el arranque de los octavos del Mundial

Sin tiempo para digerir las emociones de los dieciseisavos de final del Mundial, este sábado arrancan los octavos, en los que Paraguay tratará de parar al mejor ataque del campeonato, el francés, y Marruecos desafiará a Canadá.

No han pasado aún 24 horas de lo que podría haber sido la mayor sorpresa de la historia de las Copas del Mundo, la eliminación de la vigente campeona Argentina ante la debutante Cabo Verde, y el torneo mantiene el ritmo endiablado de partidos.

La Argentina de Messi necesitó la prórroga para derribar la resistencia de Cabo Verde, que igualó por dos veces un marcador adverso antes de inclinarse por 3-2 en el tiempo extra.

"Hubiera sido una locura" perder contra Cabo Verde, admitió el seleccionador argentino Lionel Scaloni, pese a admitir que los africanos "han demostrado que son un gran equipo".

- El ejemplo de Cabo Verde -

El espíritu de lucha y rebeldía mostrado por Cabo Verde puede ser un buen ejemplo para Paraguay, que este sábado (en Filadelfia a las 21:00 GMT) tiene el desafío de parar al considerado por muchos el mejor equipo del torneo y gran favorito al título, Francia.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos", explicó en la víspera el DT de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, responsable del planteamiento táctico que debe frenar la ofensiva Bleu.

"La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia", destacó el DT.

Los guaraníes ya demostraron su capacidad de resiliencia al eliminar en dieciseisavos a otra campeona del mundo, Alemania, en los penales, pero el desafío que les espera es mayúsculo.

Pleno de victorias, 13 goles anotados y apenas dos dianas recibidas en cuatro partidos muestran parte de la fortaleza del equipo de Didier Deschamps, el gran favorito para alzar la Copa del Mundo el 19 de julio.

- El calor entra en juego -

Kylian Mbappé ha anotado seis goles, Ousmane Dembélé cuatro y Michael Olise lidera la clasificación de máximos asistentes con cinco pases de gol.

Este partido puede estar marcado por la ola de calor que azota la costa este norteamericana. En Filadelfia se espera que el termómetro alcance los 40°C.

También puede estar marcado por las condiciones meteorológicas el México-Inglaterra del domingo en el Azteca, por el riesgo de tormentas e incluso inundaciones en la capital mexicana.

La FIFA estudió avanzar unas horas el inicio del partido, aunque finalmente descartó la medida.

Este sábado se cumplirán 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la vecina Canadá, tantas veces menospreciada en los últimos meses por el presidente Donald Trump, al punto de asegurar que quiere convertirla en el 51º estado, quiere sumarse a los festejos con una clasificación para octavos de final.

El primero de los tres coorganizadores del torneo que tendrá la ocasión de meterse entre los ocho mejores equipos jugará en Houston contra Marruecos (17:00 GMT), a priori muy favorita para avanzar a cuartos de final.

"Es un equipo que tiene cero puntos débiles, literalmente", reconoció el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, sobre su rival, semifinalista en 2022 y que cuenta con un plantel lleno de talento.

Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, una de las revelaciones del torneo y reciente incorporación del Bayern Munich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas.

- Los coanfitriones aún en liza -

A ellos se suman el capitán, Achraf Hakimi, y la joven promesa Ayyoub Bouaddi, volante del Lille de 18 años.

El mayor problema que pueda encontrar la selección africana es la acumulación de cansancio en un Mundial marcado por el calor asfixiante y los largos desplazamientos.

Marruecos fue a la prórroga y la definición por penales para eliminar a Países Bajos en Monterrey (México) el lunes, un día después de que los Canucks se impusieran a Sudáfrica por 1-0 en Los Ángeles.

Canadá, además, llega sin presión luego de haber logrado ya el mejor mundial de su historia.

El resto de emparejamientos de octavos serán Brasil-Noruega (domingo), Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (el lunes) y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia (el martes).