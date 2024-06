Paraguay llevó de su propia medicina, ahora afina precisión en el ataque

Reconocido por su juego aéreo, Paraguay recibió de su propia medicina: dos goles de cabeza de Colombia, que invitan a la reflexión. Además, trabajará en la precisión del último que garanticen a sus arietes anotar más goles en Copa América.

"Fueron dos goles de juego aéreo pero uno en movimiento, es complicado. En pelota parada ya hay más de responsabilidad propia. Estábamos bien parados antes del lanzamiento de James" Rodríguez, admitió el DT guaraní, el argentino Daniel Garnero, tras el partido de ambas escuadras este lunes en el NRG Stadium de Houston, Texas.

"Fue un lanzamiento sorpresivo, en una técnica individual excelente, y llevó la pelota a un lugar difícil de defender", consideró, sobre las dos asistencias del mediocampista estrella de Colombia.

En su evaluación, su escuadra jugó ordenada y logró un buen desempeño ante un rival que hace de la posesión del balón su forma de juego. "No tuvimos grandes dificultades. Fueron dos pelotas puntuales. Por eso me voy relativamente tranquilo porque logramos contrarrestar muchas situaciones. En juego no hubo situaciones claras del rival", consideró.

Pero ese optimismo debe ir a acompañado de una estrategia para el segundo duelo por el Grupo D, cuando enfrente este 28 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, a Brasil, que llegará con ganas de destruir a su rival tras un amargo empate contra una resistente Costa Rica.

-Para mejorar-

Paraguay apuesta por su capacidad para neutralizar a su rival, en una sincronizada conexión entre mediocampo y ataque de Colombia, adelantando sus líneas, algo que le sirvió en el segundo tiempo para descontar ante Colombia y dejar el duelo 2-1.

"Coordinamos un poco más la presión, cuando vamos tenemos que ir juntos, de esa manera le puedes generar dificultades al rival. Al coordinar mejor la presión en conjunto nos dio más posibilidades de cortar, interceptar y de allí intentar generar situaciones, que me parece fue nuestro mejor momento en el partido", consideró.

En el medio campo, admitió que tal vez Hernesto Caballero del Libertad no logró funcionar muy bien en esta ocasión.

"El equipo en todo momento se entregó, estuvo ordenado, nos faltó tener un poco más de claridad en esas salidas. Estamos necesitando muchas situaciones para tener más efectividad, y eso es lo que tenemos que corregir", consideró Garnero.

- Les cuesta el gol -

Según su análisis, Paraguay "hasta el último momento demostró la intención de ir a buscar el empate". Confía en la letalidad de sus arietes Julio Enciso -autor del gol de descuento ante Colombia- y de Álex Arce, quien también buscó su ocasión.

"Hay una ansiedad en ese último toque, la falta de precisión lleva a no poder terminar mejor las jugadas", dijo el DT.

"Nos está costando el gol, somos conscientes de eso, pero hoy generamos, tuvimos alguna que otra situación , nos está faltando más tranquilidad en el último pase, no tanto la definición. Ese último toque, tener más de tranquilidad y precisión para encontrar mejor a un compañero para que pueda terminar la jugada", comentó Garnero.

"Debemos mejorar, obviamente, esto que nos pasó en pelota parada en contra. Ese segundo gol estuvo de más. Tenemos muchas cosas para corregir pero se hicieron cosas muy buenas", comentó.

