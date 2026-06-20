Paraguay sufre pero derrota 1-0 a Turquía, que queda eliminada del Mundial

Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón justo antes de la pausa, logró una victoria heroica por 1-0 ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Un gol de Matías Galarza en el minuto dos fue suficiente para que los hombres de Gustavo Alfaro se llevaran una victoria que, además, elimina a Turquía del torneo.

Este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure la primera plaza del Grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, en clasificarse para dieciseisavos tras vencer 2-0 a Australia.