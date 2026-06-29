Paraguay vence a Alemania en penales y pasa a octavos del Mundial

Con una actuación brillante de su portero, Orlando Gill, Paraguay venció a Alemania en una dramática definición desde el punto blanco 4-3 y clasificó a octavos de final del Mundial de 2026 este lunes en Foxborough, cerca de Boston.

El arquero de San Lorenzo de Almagro atajó los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade, mientras que el defensa José Canale anotó el gol de la victoria guaraní en los penales, tras una igualdad 1-1 en el Gillette Stadium.

La Albirroja luchará por el pase a los cuartos de final ante el ganador de Francia y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.