Paraguayo Almirón, primer expulsado por taparse la boca en el Mundial

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió este viernes en el primer jugador en ser expulsado en el Mundial de Norteamérica 2026 por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.

El volante que milita en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), habló a un rival tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D, jugado en Santa Clara, California.

Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe taparse la boca a los jugadores para hablar.

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsaría a los jugadores que hicieran un gesto que se había vuelto muy común en los terrenos de juego.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

Esta medida es la respuesta a la polémica surgida en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, cuando Vini denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó "mono".

Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo supuestamente dicho por el delantero del Benfica y que este negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA.