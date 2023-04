Parte de Florida está inundada: ¿seguirá lloviendo?

escuchar

Una inusual racha de tormentas impacta en Florida. Sus estragos han tenido un efecto particular en la ciudad de Fort Lauderdale, donde las autoridades declararon el estado de emergencia la noche del miércoles. Aunque el pronóstico señala una menor probabilidad de lluvias para este jueves, las precipitaciones están lejos de terminar y habrá más inundaciones y otros riesgos para la población.

En las últimas 24 horas, cayeron 25,91 pulgadas (65,8 centímetros) de lluvia sobre Fort Lauderdale, lo que significa el mayor nivel registrado en la historia. Actualmente, hay cierres de autopistas, rescates de emergencia, la suspensión del servicio del tren Brightline que conecta con Miami, así como el cierre del aeropuerto. “Es probable que se trate de una precipitación de una en 1000 años”, reportó Andrew Freedman, periodista especializado en el clima para el portal Axios. “Dicho de otro modo, significa que hay 0,1% de probabilidades de que ocurra en un año concreto”, detalló.

Un dron captó las inundaciones en Fort Lauderdale, Florida

Las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtieron de una menor probabilidad de lluvias para las siguientes horas, pero anticiparon que las inundaciones continuarán. Además, persiste el riesgo de que se produzcan tormentas eléctricas, granizo y tornados aislados.

“La posibilidad de precipitaciones disminuirá en la noche y durante la madrugada, pero aún habrá algunas aisladas en la zona”, informó el Servicio este jueves. “A pesar de que la cobertura total será menor, cualquier lluvia en los condados de Broward y Miami-Dade causará problemas de inundaciones adicionales. Por lo tanto, la alerta sigue vigente hasta esta noche”.

Mapa de las zonas con riesgo de inundaciones en Florida marcadas en color verde NOAA / National Weather Service

Los especialistas del clima detallaron que un frente cálido es la causa de estas condiciones lluviosas en el sur de la península de Florida. Para el jueves, la zona de tormentas se trasladará hacia el norte de la costa del Golfo.

“Las temperaturas máximas de la tarde de hoy estarán en el rango de los 80° F (26,7° C). Las mínimas serán de alrededor de 60° F (15,5° C) en el interior y 70° F (21,1° C) grados en la zona metropolitana de la costa este”, se detalló en el reporte del clima.

El clima en las principales ciudades de Florida

Miami: la temperatura máxima será de alrededor de 80° F (27 grados Celsius) y la mínima será de alrededor de 70° F (21 grados Celsius).

Jacksonville: la temperatura máxima será de alrededor de 75° F (24° C) y la mínima será de aproximadamente 60° F (16° C).

Tampa Bay/Bradenton: máxima de 70° F (21° C) y la temperatura mínima será de 48° F (9° C)

Orlando: máxima de alrededor de 70° F (21° C) y la mínima de 48° F (9° C).

St. Petersburg/Clearwater: la máxima será de alrededor de 70° F (21° C) y la temperatura mínima de 48° F (9° C).

Aunque las lluvias intensas continuarán presentes, así como sus efectos en los servicios de la ciudad, para el sábado, el sur de Florida tendrá un breve respiro, según el pronóstico. No obstante, el domingo volverán los chubascos dispersos y tormentas eléctricas en el área.

LA NACION