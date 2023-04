Cuál es la edad para jubilarse en EE.UU. y por qué hubo cambios en los últimos años

escuchar

En la mayoría de los países, cuando llegan a cierta edad los trabajadores pueden jubilarse y cobrar una pensión por las tareas realizadas durante toda la vida. En Estados Unidos, el límite jubilatorio varía según las generaciones. Por ejemplo, para los nacidos hasta 1937 esto ocurría cuando llegaban a los 65 años de edad en ese país. Sin embargo, el plazo comenzó a prolongarse para las generaciones posteriores, hasta los 67. Actualmente, una nueva propuesta podría cambiar una vez más el futuro jubilatorio de los más jóvenes.

Los nacidos entre 1943 y 1954 se jubilaron por completo a los 66 años. La edad aumenta gradualmente para los nacidos a partir de 1955, hasta llegar a los 67, según detalla la Administración del Seguro Social de ese país.

El incremento a la edad plena de jubilación se introdujo en 1983, cuando los miembros del Congreso presentaron las Enmiendas del Seguro Social. La decisión se tomó, en ese momento, puesto que había aumentado la expectativa de vida promedio, según explicaron.

En 1983 el Congreso estadounidense presentó el aumento de la edad jubilatoria, que podría volver a extenderse Unsplash

Desde los 62 años, los estadounidenses pueden solicitar su jubilación, pero hacerlo de esta manera .por anticipado- representa una reducción de su pago mensual de por vida.

En general, la edad plena de jubilación para el Seguro Social, cuando los trabajadores adquieren todos los beneficios que han obtenido, es ahora a los 67 años. El derecho a la cobertura de Medicare comienza, de todos modos, desde los 65. Sin embargo, ambos programas -retiro y medicina- tienen problemas de financiación. Es por eso que una propuesta republicana actual sugiere aumentar gradualmente el límite en tres años. Entonces, los nacidos en 1978 o después tendrían una jubilación completa recién a los 70 años. Estos cambios no aplicarían para los beneficiarios actuales de la seguridad Social o para aquellos con 55 años o más, según el plan propuesto el año pasado.

Por qué no se debe incrementar la edad jubilatoria, según expertos

Los especialistas han señalado que esto sería un error, ya que no se toman en cuenta a las necesidades actuales de la población.

Hace 40 años, la expectativa era que las personas vivieran más y fueran más saludables, por lo cual se habilitó la posibilidad de trabajar más tiempo. Los datos recientes muestran que no todas las personas tienen el privilegio de trabajar más años, señaló Teresa Ghilarducci, economista laboral y profesora de The New School para CNBC.

Los republicanos presentaron una propuesta para ampliar la edad de jubilación a los 70 años Unsplash

Por su parte, Alicia Munnell, directora del Centro para la Investigación de la Jubilación en el Boston College, explicó que los trabajadores blancos con educación universitaria podrían trabajar hasta los 70 años, pero que hay sectores que no lo lograrían. “Los grupos de educación inferior y las minorías raciales simplemente no tienen tantos años saludables de esperanza de vida como para poder hacerlo, así que esto es realmente discriminatorio”, sentenció.

Sumado a ello, la mayoría de las personas que reclaman su jubilación antes de tiempo todavía están en el mercado laboral, pero piden su pago para complementar los salarios bajos. Lo anterior se convierte en un problema cuando por fin se retiran del trabajo, y su jubilación ya no es suficiente para cubrir sus necesidades. “Eso puede explicar una de las razones por las que las tasas de pobreza de las personas mayores están aumentando, porque la mayoría de las personas dependen del Seguro Social para la mayor parte de sus ingresos de jubilación”, enfatizó Ghilarducci.

LA NACION