Es una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos, pero esconde un desalentador dato

Miami ha sido clasificada como la ciudad menos solidaria entre sus residentes, con una posición peor que otras grandes urbes como Nueva York, Dallas y Phoenix, según un estudio de la iniciativa gubernamental AmeriCorps, que evaluó las 12 áreas metropolitanas de Estados Unidos a partir de una encuesta que mide la disposición a ayudar a los vecinos de manera formal e informal.

“La tasa de estadounidenses que ayudan informalmente a otros se mantuvo estable entre las encuestas de 2019 y 2021. Casi el 51% de las personas (124,7 millones de habitantes) intercambiaron favores con sus vecinos entre septiembre de 2020 y 2021″, determinó el informe del proyecto del gobierno que busca fomentar las acciones de voluntariado para fortalecer las comunidades.

El estudio de AmeriCorps define la ayuda informal como hacer favores sencillos por otras personas Jake Thacker / Unsplash

A pesar de su indiscutible popularidad entre los turistas, Miami se posicionó en el último lugar de la lista en la categoría de ayuda informal, con solo el 35,5% de los residentes que dijeron estar dispuestos a destinar su tiempo para hacer algo por sus vecinos, por lo que no sería un buen lugar para vivir por parte de quienes esperan obtener favores desinteresados de otros.

Para la realización de su informe, AmeriCorps consideró como ayuda informal cualquier acción en favor de otros fuera de un contexto organizativo, esto incluye hacer favores como vigilar la casa de sus vecinos, cuidar a los hijos de otras personas, prestar herramientas y hacer diligencias, entre otras labores.

Usuarios comparten testimonios sobre la falta de empatía en Miami Ivan Lom / Unsplash

“La cultura de Miami”

Al comentar la noticia en un foro de Reddit, un usuario compartió su experiencia reciente para ejemplificar algunas situaciones complicadas que deben vivir los habitantes: “Unos vecinos tenían una fiesta con un equipo de sonido hasta pasadas las tres de la madrugada. Estaban a dos manzanas de distancia y podía oír claramente la música dentro de mi habitación”.

Por eso, decidió llamar a las autoridades para pedir que acudieran al sitio y exhortaran al grupo a dejar descansar a los demás. No obstante, la respuesta lo dejó sin palabras: “El policía que respondió no hizo nada. En cambio, me dijo que yo no entendía la cultura de Miami. La fiesta terminó alrededor de las cinco”.

Otro antiguo habitante de Miami complementó con su propio testimonio: “La gente se ríe de las cosas inaceptables y dice ‘¡Bueno, es que es Miami y no lo entiendes’, es simplemente frustrante lo que la ciudad ha decidido que está bien y es parte de la cultura”.

Las ciudades que sí se ayudan entre vecinos

En contraste con la falta de disposición por parte de los residentes de Miami, Boston encabezó la lista de las ciudades donde las personas sí aceptarían brindar algún tipo de ayuda informal a otros con un 57,9%, seguido por Philadelphia (57,8%), Chicago (54,6%), la ciudad de Nueva York (43,6%), Los Ángeles (41,7%) y Atlanta (40,8%).

En cuanto a la ayuda formal. Es decir, aquellas acciones impulsadas por una institución de gobierno o una organización civil, el área metropolitana de Philadelphia hace honor a su distinción de “la ciudad del amor fraternal” y encabeza la categoría con casi uno de cada tres habitantes (28,7%) dispuesto a involucrarse en iniciativas de beneficio comunitario, le siguen en la clasificación Washington, DC ( 27,9%) y Chicago (27,6%).

Más de la mitad de estadounidenses intercambiaron favores con sus vecinos entre septiembre de 2020 y 2021 Tim Marshall / Unsplash

El estudio de AmeriCorps también desglosó información por nichos generacionales de la población y encontró que los llamados Baby Boomers (personas nacidas entre 1946 y 1964) son quienes tienen mayor disposición a ayudar a otros, con un 59% en la encuesta nacional. Además, las personas con hijos menores de 18 años son mucho más propensas a ser solidarias de manera informal (58%) que las personas sin hijos (49%).

El estudio se basó en una comparativa de datos de septiembre de 2020 a 2021, “cuando la pandemia de Covid hizo estragos y los cierres impuestos por el gobierno mantuvieron a la gente en casa”, refirió FOX News al difundir la información del análisis.

LA NACION