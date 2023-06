Nadaba en Las Bahamas, la atacó un tiburón y tuvo una intervención dramática: “Sentí que me moría”

escuchar

Una mujer de 73 años, originaria de Iowa, estaba de vacaciones en Las Bahamas cuando sufrió un ataque de tiburón que casi termina con su vida. El escualo le mordió una pierna mientras ella subía por las escaleras de una pequeña embarcación. De inmediato, tuvo que ser trasladada a un hospital, donde le amputaron la extremidad para evitar su muerte.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de junio. Heidi Ernst es una buceadora experimentada que ha pasado gran parte de su vida en el mar. En cientos de inmersiones en el océano, nunca había tenido un accidente, a pesar de que en muchas ocasiones nadó al lado de tiburones. El día del ataque, Ernst estaba acompañada de su equipo, habían finalizado con sus tareas marítimas y decidió quitarse el traje de buzo para darse un chapuzón en el mar.

No corrió ningún peligro mientras estuvo en el agua, no obstante, cuando subió las escaleras para regresar con sus compañeros, apareció un gran escualo y le mordió una de sus piernas. La mujer golpeó al tiburón instintivamente y esto hizo que la soltara, aunque ya le había provocado heridas graves. “Había sangre por todas partes. Sentía que estaba muriendo, tenía miedo y sufría mucho”, dijo Ernst a The Gazette.

Antes de que llegaran los paramédicos, su maestro de buceo le aplicó primeros auxilios: le hizo un torniquete alrededor de la pierna, ya que sus vasos sanguíneos estaban dañados, recordó. Mientras tanto, una persona llamó a una ambulancia para que esperaran a la afectada en el muelle, el resto del equipo se encargó de mantener consciente a Ernst.

La mujer llegó al hospital y, luego de dos cirugías, los médicos lograron estabilizarla. No obstante, tuvieron que trasladarla al Ryder Trauma Cente, en el Jackson Memorial Hospital de Miami, debido a la gravedad de sus lesiones. En ese lugar le informaron que sería imposible salvarle la pierna, dado que estaba infectada. La única solución viable era la amputación. “Así que dije sí, hagámoslo. Simplemente amputemos. Esa noche me llevaron al quirófano y lo hicieron”, declaró al medio citado.

Los médicos amputaron la pierna de Ernst desde el pie hasta la espinilla, le dejaron un espacio debajo de la rodilla para adaptarle una prótesis. La buceadora tuvo que someterse a seis cirugías, la última fue para “finalizar y cerrar el muñón”. “Hicieron todo el desvío de los nervios y se aseguraron de que todo esté bien alineado, luego cerrarán la herida”, señaló.

A pesar de lo ocurrido, Ernst aseguró que no planea dejar sus aventuras bajo el mar: “Hago esto varias veces al año y volveré a hacerlo. No creo que esto me detenga”. Agregó que no culpa al tiburón de haberla atacado y que es consciente de que los animales toman esas conductas porque los humanos lo provocan.

La mujer recordó que había un grupo de turistas que alimentaba a los escualos cerca de la zona donde sufrió el ataque. “Que un tiburón suba a la superficie no es algo natural, pero él sabía que había comida en un bote. Y pensó que mi pierna era la comida”, detalló. Ernst se mostró positiva ante el nuevo estilo de vida que emprenderá. “Soy realista, sé lo que va a pasar en el futuro y lo que puedo esperar, pero trabajaré duro para volver donde estaba”, concluyó.

Cómo la ayudaron

Las múltiples operaciones a las que se sometió Ernst no fueron cubiertas en su totalidad por el seguro médico, por lo que sus amigos iniciaron una colecta en GoFundMe para apoyarla. “Recaudamos fondos para ayudar a pagar las deudas no cubiertas por el seguro, los gastos de viaje para traerla de vuelta a casa y para llevarla a sus citas de terapia, también para realizar cualquier modificación en su casa que pueda facilitarle sus actividades”, escribieron. Hasta el momento, la causa ha recolectado US$12.860.

