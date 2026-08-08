LA NACION

Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones

Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de;

Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones
Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posicionesShutterstock

Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los dos grupos:

- Viernes

En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Atlas (MEX) 2-0

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pachuca (MEX) 2-1

En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pumas (MEX)

En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Tigres (MEX)

En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - FC Juárez (MEX)

- Sábado

En Orlando: Orlando City (USA) - León (MEX)

En Miami: Inter Miami (USA) - Monterrey (MEX)

En San José: Guadalajara (MEX) - FC Dallas (USA)

En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Atlante (MEX)

- Domingo

En Los Ángeles: Los Angeles FC (USA) - Toluca (MEX)

En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Querétaro (MEX)

En Harrison: New York City FC (USA) - Cruz Azul (MEX)

En Chester: Philadelphia Union (USA) - Necaxa (MEX)

En Chicago: Chicago Fire (USA) - Santos Laguna (MEX)

En Nashville: Nashville SC (USA) - Atlético San Luis (MEX)

En Austin: Austin FC (USA) - Puebla (MEX)

En San Diego: San Diego FC (USA) - Tijuana (MEX)

En Portland: Portland Timbers (USA) - América (MEX)

-- Tabla de posiciones:

Pts J G E P GF GC Dif

Grupo Liga MX

1. Toluca 3 1 1 0 0 3 0 3

2. América 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Cruz Azul 3 1 1 0 0 1 0 1

. León 3 1 1 0 0 1 0 1

. Atlante 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Tigres 2 1 0 1 0 1 1 0

8. Guadalajara 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Monterrey 0 1 0 0 1 1 2 -1

10. San Luis 0 1 0 0 1 2 4 -2

11. Querétaro 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Tijuana 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Santos 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Necaxa 0 1 0 0 1 0 2 -2

15. Puebla 0 1 0 0 1 2 5 -3

. Pachuca 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. Pumas 0 1 0 0 1 0 3 -3

18. Atlas 0 2 0 0 2 1 5 -4

Grupo MLS

1. Charlotte FC 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Columbus Crew 6 2 2 0 0 5 2 3

3. Portland Timbers 3 1 1 0 0 5 2 3

4. Inter Miami 3 1 1 0 0 4 2 2

5. FC Cincinnati 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Chicago Fire 3 1 1 0 0 2 0 2

. New York City FC 3 1 1 0 0 2 0 2

. Austin FC 3 1 1 0 0 2 0 2

. FC Dallas 3 1 1 0 0 2 0 2

10. Orlando City 3 1 1 0 0 2 1 1

11. Los Angeles FC 2 1 0 1 0 1 1 0

12. Real Salt Lake 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Minnesota Utd. 0 1 0 0 1 1 2 -1

14. Nashville SC 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Vancouver Whitecaps 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Philadelphia Union 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. San Diego FC 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Seattle Sounders 0 1 0 0 1 0 3 -3

AFP
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