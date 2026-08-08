Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones
Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de;
Partidos de la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y posiciones de los dos grupos:
- Viernes
En Charlotte: Charlotte FC (USA) - Atlas (MEX) 2-0
En Columbus: Columbus Crew (USA) - Pachuca (MEX) 2-1
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Pumas (MEX)
En Saint Paul: Minnesota United (USA) - Tigres (MEX)
En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - FC Juárez (MEX)
- Sábado
En Orlando: Orlando City (USA) - León (MEX)
En Miami: Inter Miami (USA) - Monterrey (MEX)
En San José: Guadalajara (MEX) - FC Dallas (USA)
En Sandy: Real Salt Lake (USA) - Atlante (MEX)
- Domingo
En Los Ángeles: Los Angeles FC (USA) - Toluca (MEX)
En Seattle: Seattle Sounders (USA) - Querétaro (MEX)
En Harrison: New York City FC (USA) - Cruz Azul (MEX)
En Chester: Philadelphia Union (USA) - Necaxa (MEX)
En Chicago: Chicago Fire (USA) - Santos Laguna (MEX)
En Nashville: Nashville SC (USA) - Atlético San Luis (MEX)
En Austin: Austin FC (USA) - Puebla (MEX)
En San Diego: San Diego FC (USA) - Tijuana (MEX)
En Portland: Portland Timbers (USA) - América (MEX)
-- Tabla de posiciones:
Pts J G E P GF GC Dif
Grupo Liga MX
1. Toluca 3 1 1 0 0 3 0 3
2. América 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Juárez 3 1 1 0 0 2 1 1
4. Cruz Azul 3 1 1 0 0 1 0 1
. León 3 1 1 0 0 1 0 1
. Atlante 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Tigres 2 1 0 1 0 1 1 0
8. Guadalajara 1 1 0 1 0 1 1 0
9. Monterrey 0 1 0 0 1 1 2 -1
10. San Luis 0 1 0 0 1 2 4 -2
11. Querétaro 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Tijuana 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Santos 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Necaxa 0 1 0 0 1 0 2 -2
15. Puebla 0 1 0 0 1 2 5 -3
. Pachuca 0 2 0 0 2 2 5 -3
17. Pumas 0 1 0 0 1 0 3 -3
18. Atlas 0 2 0 0 2 1 5 -4
Grupo MLS
1. Charlotte FC 6 2 2 0 0 5 0 5
2. Columbus Crew 6 2 2 0 0 5 2 3
3. Portland Timbers 3 1 1 0 0 5 2 3
4. Inter Miami 3 1 1 0 0 4 2 2
5. FC Cincinnati 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Chicago Fire 3 1 1 0 0 2 0 2
. New York City FC 3 1 1 0 0 2 0 2
. Austin FC 3 1 1 0 0 2 0 2
. FC Dallas 3 1 1 0 0 2 0 2
10. Orlando City 3 1 1 0 0 2 1 1
11. Los Angeles FC 2 1 0 1 0 1 1 0
12. Real Salt Lake 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Minnesota Utd. 0 1 0 0 1 1 2 -1
14. Nashville SC 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Vancouver Whitecaps 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Philadelphia Union 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. San Diego FC 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Seattle Sounders 0 1 0 0 1 0 3 -3