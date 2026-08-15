Pegula se mete en tercera ronda del WTA 1000 de Cincinnati

La estadounidense Jessica Pegula, número tres del mundo, avanzó este sábado a la tercera ronda del WTA 1000 de Cincinnati, al vencer a la suiza Simona Waltert por 6-3 y 6-2.

Campeona en 2024, cuando derrotó a la actual número uno Aryna Sabalenka, la local despachó a su adversaria en una hora y 31 minutos de partido.

Pegula aprovechó la actuación errática de su rival, quien en su debut en el cuadro principal de Cincinnati cometió 11 dobles faltas y tuvo una efectividad en los retornos de apenas 36,5%.

Con su victoria, la estadounidense de 32 años extendió a 22 partidos su racha de estrenos victoriosos en torneos de categoría WTA 1000.

La última vez que perdió en su debut fue en Indian Wells en 2024, ante la rusa Anna Blinkova.

Pegula pugnará por el pase a octavos de final ante la vencedora del duelo entre su compatriota Emma Navarro y la ucraniana Anhelina Kalinina.