"Peleamos como leones", pero un penal le dio el pase a Francia, dice Alfaro

Paraguay le plantó cara a Francia con "dignidad" y en la cancha sus jugadores "pelearon como leones" ante un equipo europeo que este sábado pasó a cuartos del Mundial gracias a un penal sancionado a instancias del VAR, dijo el entrenador del combinado guaraní, Gustavo Alfaro.

Kylian Mbappé anotó de penal a los 70 minutos el tanto que puso a los franceses en cuartos de final, donde enfrentarán a Marruecos.

"Francia nunca encontró las respuestas y desde una acción individual, en un penal de VAR pueden encontrar la diferencia que en el fútbol no habían encontrado", dijo el entrenador argentino a periodistas.

Los dirigidos por Didier Deschamps "terminaron haciendo tiempo porque saben lo que les costó".

Paraguay jugó "con humildad, con lo que tenemos, con lo que teníamos en los bolsillos les hicimos frente", remarcó el timonel, reconocido por su verborragia y discursos motivacionales.

"Adentro de la cancha peleamos como leones y defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial, (Mbappé) en el primer mundial que participó salió campeón del mundo, el segundo llegó a la final y hoy está peleando por ser el goleador máximo", dijo Alfaro al ser consultado sobre la actitud desafiante del delantero del Real Madrid.

El arquero de Paraguay, Orlando Gill, dijo que Mbappé le negó el saludo al finalizar el duelo, que mostró a un equipo francés con traje de obrero para vencer la férrea defensa paraguaya.

Alfaro mostró "orgullo" por la fortaleza de un equipo que inició esta Copa del Mundo con goleada en contra ante el coanfitrión Estados Unidos y que en dieciseisavos sorprendió al eliminar al tetracampeón del mundo, Alemania.

Por su parte, el volante Matías Galarza Fonda, uno de los puntos altos de Paraguay en el Mundial, reconoció que su selección se marcha "con una sensación un poco amarga" por merecer "un poco más".

"Estoy orgulloso de haber defendido los colores de mi país al igual que mis compañeros", destacó.