Pensó que había encontrado lo peor en la mochila de su novio, pero el remate fue increíble

Una tiktoker se volvió viral por el terrible descubrimiento que le hizo a su novio acerca de una infidelidad, pero después se dio cuenta de algo inesperado. “Hice todo este llanto por nada”, dijo la joven en alusión a la canción de Cardy B, para especificar que sus lágrimas de tristeza fueron en vano. Su video generó todo tipo de reacciones y nuevas ideas para investigar las acciones de las parejas.

Todo comenzó cuando la joven y su novio viajaban en un vehículo, pero él tenía algunos objetos de ella guardados en su mochila. En ese momento, necesitó sacarlos, así que le pidió permiso de buscar dentro de la bolsa, pero lo que se encontró la dejó atónita: había un pack de preservativos. “Le encontré a mi novio una caja de condones en su mochila y la sangre se me vino a los pies”, decía la descripción de su video en TikTok.

Una tiktoker reveló el secreto que descubrió acerca de su novio y la sorpresa que se llevó al final

De inmediato pensó lo peor y creyó que su relación estaba destruida. No pudo evitar suponer que su novio la había traicionado, así que las lágrimas en su rostro cayeron poco a poco. “No pude contenerme, en verdad me dolió y empecé a llorar. Me sentía deshecha”, escribió en el mismo clip.

Todo el camino su estado de ánimo estuvo bajo y reflexionó sobre qué era lo que iba a hacer. En ese momento se le ocurrió revisar bien la caja que había encontrado y ahí se resolvieron sus dudas e incluso se sintió un poco avergonzada, ya que no se trataba de un contenedor de condones, sino de una envoltura con algo completamente distinto. “Hasta que leí bien y decía ‘colorante para telas’, era pintura para ropa”, aclaró.

El llanto se le fue por completo y se echó a reír. Ya más tarde, tras haber asimilado lo que había ocurrido, le contó a su novio la situación y además decidió hacer un video de TikTok en su cuenta @deb.natalino, para divertir a los usuarios de esta red social. La tiktoker se hizo viral por la cómica experiencia y desató todo tipo de comentarios entre las personas: la mayoría se burlaron de su falta de comprensión lectora y tomaron la situación a modo de broma.

Esta era la pintura para telas que encontró la tiktoker en la mochila de su novio @deb.natalino/TikTok

En un principio, la criticaron por haberle revisado la mochila a su novio, pero la tiktoker aclaró que antes de abrirla le había pedido permiso: “Oigan, yo no le revisé la mochila, solo que ahí él guardó cosas mías y le dije que las ocupaba y él me autorizó sacarlas”, mencionó para calmar un poco la ola comentarios.

Después, otras personas revelaron sus propias tácticas para descubrir infidelidades: “Tip de donde buscar: adentro de la llanta de refacción del auto, en la caja de herramientas. Anótenle”, manifestó una.

Finalmente, algunos usuarios más se identificaron con ella y contaron que también habían pasado por ese malentendido: “Yo le encontré unos mensajes que decían ‘mi amor este es mi nuevo número’ y llamé para preguntar quién era dispuesta a todo y era mi suegra”, “A mí me pasó, pero con la sopa Maruchan que trae una bolsita adentro y era el sazonador”, se leía en algunas de las reacciones.