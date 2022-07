Argumentó en TikTok por qué ir al cine en México es mejor que en Estados Unidos y generó todo un debate

Ir al cine, incluso en la era del streaming, es una de las actividades favoritas de muchas personas, para quienes el ritual se inicia desde el mismo instante en el que se compran las entradas, luego se extiende al momento de elegir los asientos, la comida y por último se disfruta hasta los créditos finales de la película deseada.

Una tiktoker expuso hace poco las razones por las que esta experiencia no es tan buena en Estados Unidos como su país de origen: México. Sofía demostró que las palomitas de varios sabores y la charola en la que estas se guardan son un punto clave para considerar los cines latinos superiores a los del país norteamericano.

Sofía es una joven estadounidense que se mudó a México y asegura que una de las cosas que la enamoró de ese país fue la experiencia que se vive al ir al cine. Hizo un video para su cuenta de TikTok, @jezziel.sofia, en el que enlistó todas las ventajas que tiene el país azteca en cuanto a estos establecimientos. “Cosas que hace que el cine en México sea superior al de Estados Unidos”, fue la descripción del clip.

Estas son las diferencias entre los cines de Estados Unidos y México

Entre las características que encontró esta joven se encuentran las taquillas para comprar los boletos, dado que están dentro de los cines y, según ella, dan una mayor comodidad. También, mencionó la estación de comida con la que se puede acceder a las salas. Si bien en Estados Unidos también tienen algunos snacks, no poseen crepas, pasteles ni todo el tipo de repostería que hay en México, de acuerdo con Sofía.

No solo los postres, la tiktoker resaltó que hay palomitas de diferentes sabores, como las combinadas con algunas frituras: Takis, Ruffles y Cheetos. Eso fue para ella un plus.

Sofía destacó que la charola que los cines mexicanos brindan para colocar todos los productos de dulcería que el cliente adquirió para entrar a ver la película, encaja perfectamente en un área de los asientos. Es decir, que no se deben cargar en las piernas las palomitas o cualquier otro alimento mientras se disfruta del filme, sino que solo se tiene que colocar el recipiente en ese espacio para que se quede firme.

En los cines de México, los boletos se venden dentro del establecimiento @jezziel.sofia/TikTok

La estadounidense enfatizó que los asientos en su país de origen sí son más cómodos y reclinables, pero que en realidad son muchísimos más los beneficios que hay en México. Esta opinión fue compartida por decenas de mexicanos que vieron su video e incluso le mencionaron que consideraban que los cines en la nación azteca eran superiores también a los de Europa.

A diferencia de Estados Unidos, en los cines de México hay palomitas de varios sabores @jezziel.sofia/TikTok

“Y eso que no fuiste al VIP (haciendo alusión a que eran aún mejores)”, dijo un usuario y otro agregó: “Se sabe que México tiene los mejores cines del mundo. EE.UU podrá tener ciertos cines con asientos cómodos, pero no se vive la misma experiencia”. “De hecho hace poco fue la primera vez que fui a un cine que no fuera en México y fue muy diferente a lo que estaba acostumbrada”, comentó otra usuaria.

Aunque, por otro lado, hubo quienes consideraron que en Norteamérica los cines también ofrecen todas esas comodidades e incluso algunas más, pero que quizá ella nunca los ha visitado. “En mi ciudad, San Antonio, tenemos un cine con Starbucks, un bar y sala de comida, pizza, palomitas de maíz... Deberías comprobarlo”, la invitaron.

Incluso, un usuario hizo un polémico comentario sobre los hechos recientes en Estados Unidos: “Olvidan que la mejor parte es que nadie te dispara adentro”, escribió en relación a los múltiples tiroteos masivos que suelen registrarse en ese país.