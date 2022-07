Una azafata describió cómo se prepara para el trabajo y le hicieron una advertencia sobre su peinado

Tania Palacios es una tiktoker que se dedica a compartir videos sobre su vida como azafata, desde cómo hizo para ingresar a una aerolínea hasta cómo es su rutina diaria cuando debe salir a trabajar. En uno de sus últimos clips, reveló que es obligatorio llevar el cabello recogido, como parte de las reglas de las empresas de vuelos, por lo que ella tiene un peinado que es su favorito y siempre usa. Lo que no esperaba es que una usuaria le dejara una advertencia sobre una temible afección.

La grabación tiene el título de “Un día en la vida de una sobrecargo” y ahí Tania muestra su rutina desde que se despierta a primera hora para prepararse. Lo primero que hace cuando se levanta es peinarse, para poder estar lista cuando el transporte de la aerolínea pase a buscarla por su casa.

Al parecer, tener el cabello bien acomodado es un requisito que las compañías tienen para sus trabajadoras: si el largo del cabello de la empleada está por debajo de los hombros, deben llevarlo recogido, pero si está más corto, pueden llevarlo suelto siempre y cuando esté muy bien alisado. Por ello, Tania se hace un peinado que consta de una trenza que después convierte en un moño (o rodete) por detrás de la cabeza. Lo sujeta muy bien con una liga (o gomita) y pasadores y finalmente le pone un poco de fijador en spray para que se mantenga firme durante toda su jornada de trabajo.

Una azafata recibió una advertencia sobre el peinado que se hace todos los días

Fue a través de su cuenta @tan.ii que la joven contó toda su experiencia y recibió cientos de comentarios: unos que la felicitaban por su labor, otros que le hacían cuestionamientos sobre su trabajo y uno más en específico que alertó a otras personas que se quieren dedicar a lo mismo que Tania. En él, la usuaria le respondió que el tipo de peinado que se hacía podría generarle alopecia.

La alopecia es un padecimiento que provoca la pérdida del cabello hasta generar un tipo de calvicie. Según lo que dijo la tiktokera, esto podría pasarle a Tania debido a que su cabello está muy apretado durante una gran parte de su día. “Vi que esos peinados con el tiempo generan alopecia”, señaló la usuaria.

No obstante, la azafata le respondió que ella siempre tiene mucho cuidado sobre la salud de su cuero cabelludo, por lo que no se aprieta mucho el peinado y además se añade un producto para cuidarlo: “No me aprieto mucho el cabello y el spray que le pongo es para cuidarlo y no dañarlo. Para no quedar en un futuro como dices”.

La tiktoker dijo que se pone fijador para cuidar su cabello @tan.ii/TikTok

Este debate entre ellas causó algunas preguntas y reacciones entre el resto de tiktokeros que reprodujeron el video. Una de las opiniones que más destacó fue la de una mujer que dijo que ella se peinó así durante 20 años y nunca le sucedió nada: “No creo, yo tengo más de 20 años peinándome más o menos así y a mí sí me gusta apretarme y que quedé muy fijo, nunca lo traigo suelto. Y mi cabello está bien”, recalcó.