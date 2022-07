Pensó que su novio le había preparado una sorpresa, pero se encontró con una triste realidad: “Es mi sueño”

La boda es uno de los días más esperados para algunas parejas. Una joven estadounidense vivió el mejor día de su vida y también el más triste en tan solo un minuto. Creyó que su novio le había preparado de sorpresa un casamiento de ensueño, pero lo que él le dijo le rompió el corazón. Estaban de vacaciones en la playa, cuando ella, con los ojos brillantes, miró a lo lejos un escenario digno de una ceremonia de este tipo, así que decidió enfrentar a su futuro esposo.

En el video, que fue publicado en TikTok a través de la cuenta @hunnaxlib, se observa una hermosa decoración frente al mar entre las sillas y la carpa donde los novios se unirían en matrimonio. Los protagonistas del clip pasaron frente a ella, lo que hizo que la chica se ilusionara y pensara que todo se trataba de un plan sorpresa.

“Mi novia creyó que esta boda era para ella”, fue la descripción con la que el joven publicó la grabación en su perfil de la red social. Allí se observa a la mujer con un gesto de conmoción en cuanto vislumbra lo que pensaba que su novio había preparado para ambos. En tanto, se da vuelta y le consulta a su pareja si todo ese arreglo era para ellos.

Una joven pensó que su novio le pediría casarse pero se decepcionó al ver un detalle

“Bebé, ¿tú hiciste esto para mí? Este es mi sueño”, le dice la chica con un gesto al borde del llanto mientras se lleva las manos a la cara como signo de incredulidad. “Bebé este realmente es mi sueño”, le comenta mientras lo mira a los ojos y salta de la emoción.

Pero en el fondo se escucha que el novio se ríe porque sabe que la respuesta no era la que ella esperaba: “Cariño, literalmente solo vine a la playa a nadar. Esto no es para nosotros”, le contesta, a lo que ella reacciona un poco desconcertada y sin saber qué estaba ocurriendo. “¿Esto no es para nuestra boda?”, le pregunta entonces la chica con el corazón roto y a la espera de que las palabras que estaba por escuchar no la desilusionaran.

Su amado le contesta que no era para ellos, que incluso ni siquiera le había pedido matrimonio, pero trata de consolarla al decirle que su día especial llegaría muy pronto. “No, ni siquiera te he pedido matrimonio todavía, pero será muy pronto, lo prometo. Te amo”, le confía. Ella solo se voltea con cara de tristeza para continuar con su caminata en la orilla de la playa.

Esta fue la cara de la joven al escuchar que no era su boda @hunnaxlib/TikTok

El video generó furor entre los tiktokeros, quienes lo reprodujeron hasta cansarse por la inédita reacción de la joven. Por ello, le dejaron algunos comentarios al novio para advertirle que quizá estaba con la chica equivocada y la fulminaron con sus expresiones: “Corre por tu vida”, “Con todo respeto, eso es una bandera roja”, “¿Todavía tiene 4 años?”, “Nadie se ilusiona así, qué miedo”, “Un poco presuntuosa al querer una boda sorpresa sin siquiera estar comprometida. Corre mi amigo, corre”, fueron algunos de las reacciones de alerta que dejaron los usuarios de la red social.