Pensó que había ganado la lotería Powerball, pero cuando se dio cuenta de la verda tuvo una reacción inédita

Una mujer se volvió viral en redes sociales por grabar su reacción del momento en el que creyó que había ganado la lotería. Cuando consultó los resultados, estaba segura de que ya era millonaria, porque el número que aparecía en su boleto era el mismo que figuraba en la plataforma oficial del sorteo. Comenzaba a hacer planes con su fortuna, pero se dio cuenta de que todo era una terrible confusión.

La usuaria @aishwarya publicó un video de TikTok para narrar su experiencia. Según dijo, decidió comprar un boleto de Powerball con la combinación numérica 1414: “Solo porque me sentía con suerte”. Tenía la esperanza, como la mayoría de los que juegan a la lotería, de ganar una gran suma de dinero. Para su sorpresa, al buscar en el portal oficial de ese concurso vio que el ticket ganador era justo el que ella tenía, o al menos eso fue lo que pensó.

Una mujer creyó que había ganado la lotería pero no era así y esta fue su reacción

Todo se derrumbó cuando puso más atención y se percató de que el 1414 no hacía referencia al ganador, sino que era el número del sorteo. Las cifras ganadoras estaban en la parte superior de esa página, pero se le nubló la vista de emoción al creer que obtendría los 98 millones de dólares que estaban en juego en esa ocasión.

En el video aparece ella totalmente sorprendida y sin poder creer que su vida está a punto de cambiar. Toma la cámara para grabar el que sería uno de los mejores momentos de su existencia. “Chicos, creo que acabo de ganar la lotería”, afirma. Incluso asegura que le dio taquicardia por los nervios.

Luego, en el mismo clip, se hace un cambio de pantalla y se ve a la joven riéndose a carcajadas por haberse enterado de la equivocación. Justo esa reacción fue la que más causó furor entre los usuarios de la red social, dado que no paraba de lamentarse. Estaba tan decepcionada, pero a la vez tan divertida, que no pudo resistirse a contarlo en internet. “Yo ya tenía todo planeado”, dice mientras detalla que ya había pensado en dejar su trabajo, comprarse una nueva casa, donar una parte de su premio a obras caritativas y hasta irse de vacaciones: “¿Qué me poseyó para creer que había ganado? El dinero te cambia rápido”.

Este es el número que pensó que era el ganador @aishwarya/TikTok

“Quiero un millón”

A pesar de que su clip no acumuló tantas reproducciones, generó decenas de comentarios por parte de los usuarios. Todos se rieron a carcajadas y hasta le desearon éxito para los siguientes sorteos de Powerball. También le dieron algunas soluciones para hacerla sentir mejor: “Me hiciste reír mucho, pero espero que tengas la mejor de las suertes para el próximo juego”; “Espero que ganes la próxima vez”; “Sí que es una experiencia humillante”; “Estuve a punto de decirte ‘quiero un millón’, también me la creí”; “A todos nos ha pasado, tranquila”; “Voy a jugar tus números. Si gano el premio mayor te daré un poco”; “Yo estaría en silencio durante días si me pasara eso”.

La lotería Powerball es una de las más populares en Estados Unidos. En los últimos días es tendencia porque están en juego US$1000 millones.

