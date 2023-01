Pensó que se había lastimado en el gimnasio, fue al médico y le dieron un diagnóstico devastador

escuchar

Con apenas 18 años y todo un futuro por delante, Tomas Evans vivió uno de los momentos más aterradores de su vida al estar cerca de la muerte. Aunque nadie está exento de enfermarse, el joven de Reino Unido creyó que por ser deportista su salud estaba en buenas condiciones. Pero todo cambió cuando recibió un diagnóstico devastador.

Todo fue de sorpresa. Un día de junio, el británico comenzó con su rutina habitual. Fue al gimnasio e hizo los ejercicios diarios. Sin embargo, notó algo raro en su hombro: “El bulto era bastante grande”, dijo. Aunque al inicio apostó a que era solo una lesión, sabía que también podía ser otra cosa, y acudió al médico para descartar cualquier problema.

Los especialistas le realizaron radiografías en hombro y tórax, así como una tomografía computarizada. Esta última fue la que reveló lo temido. Tomas tenía una “masa del tamaño de un puño en el pecho”.

Asustado al saber que se acercaba un momento aterrador, el adolescente, acompañado de su madre, Rachael Tudor, tuvo que someterse a más exámenes. Le sacaron sangre y después le practicaron una biopsia: “Al instante supe que algo no iba bien”, reconoció la mamá del joven, según un artículo citado por New York Post.

Imagen de una de los estudios que le practicaron al adolescente, antes de detectarle Linfoma de Hodgkin en etapa 2 Cortesía New York Post

Luego de la biopsia, los médicos le dijeron a qué se enfrentaban: el chico tenía Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta las glándulas. Sin embargo, los especialistas le dijeron que había que esperar para confirmar el diagnóstico. Después de dos semanas, que describió para el medio antedicho como “las más horribles” de su vida, tanto él como sus familiares se encontraban intranquilos por no saber a lo que se enfrentarían: “Estuvimos llorando durante todo ese tiempo”, reconocieron.

Golpe de realidad

Un mes después de comenzar con todos los análisis, los doctores ratificaron su primer dictamen. Tomas tenía Linfoma de Hodgkin en etapa 2. Este, según información del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, “es un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático”.

Luego del resultado, llegó el shock: “Es un momento extraño de describir porque no me di cuenta enseguida, fue más tarde”. Pero no había tiempo que perder. Para septiembre, el adolescente comenzó con las sesiones de quimioterapia y demás medicación. Fueron tiempos difíciles, pero en todo momento estuvo acompañado de su familia.

Tomas en el hospital Cortesía New York Post

Después de unos meses, el panorama cambió. Los doctores le dijeron lo que tanto quería escuchar: estaba libre de cáncer. No obstante, tendría que seguir con su tratamiento hasta febrero para descartar que su cuerpo todavía tenga la presencia de células cancerígenas.

Tomas enfrenta actualmente algunos problemas derivados del cáncer. El chico era un apasionado del ejercicio, pero ahora se cansa con mayor facilidad. Además, es más susceptible a otras enfermedades inmunitarias, lo que representa un riesgo en la temporada de invierno: “Tuve que ausentarme un año de la universidad y dejar de trabajar”, finalizó el adolescente. No obstante, se mostró agradecido por la segunda oportunidad que la vida le brindó.

Síntomas del Linfoma de Hodgkin

Evans contó su historia con la intención de concientizar a otros, según dijo. El chico llamó a todos los que presenten algún síntoma extraño a que se atiendan inmediatamente. Desde su consideración, el tiempo puede ser determinante para un diagnóstico favorecedor. En cuanto a su enfermedad específicamente, existe cierta sintomatología específica que hay que tener en cuenta. El Instituto Nacional del Cáncer detalló que, entre los síntomas que puede presentar alguien con probable Linfoma de Hodgkin, se destacan:

Hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, axila, ingle o estómago.

Fiebre sin razón.

Presentar cansancio.

Pérdida de peso sin razón.

Sudores nocturnos.

Sarpullido o dolor.

