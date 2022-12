Tenía cáncer de útero, pensó que no podía ser mamá, pero vivió un milagro: “No había paz”

escuchar

“Nos dijeron que era muy improbable que quedara embarazada sin ningún tratamiento de fertilidad”, así inició Katie May, de 34 años, su relato. La mujer vivió un milagro que ni ella misma se esperaba. Hace un par de años, cuando le diagnosticaron cáncer de útero, creyó que su sueño de ser madre jamás se cumpliría. Pero la vida no sigue ninguna regla y hoy es mamá de Niko May, de dos años.

Fue en 2018 cuando la pesadilla de Katie comenzó. Estaba de vacaciones junto a su esposo Brian y de un momento a otro sintió algo extraño en su cadera derecha. Aunque no presentaba ningún dolor severo, la mujer sabía que no era normal y pensó que su salud estaba en riesgo. Inmediatamente acudió al doctor y, después de varias pruebas, el ginecólogo supuso que podría tener un “fibroma en el canal del parto”. Esto representaría un problema para que Katie se embarazara en el futuro, por lo que tenían que operarla.

El diagnóstico que lo cambió todo

“No tenía paz por estar esperando esa operación, así que la programé enseguida”, dijo al medio local Macomb Daily y agregó que durante la cirugía le extirparon un pólipo endometrial. Aunque la tranquilidad no le duró mucho tiempo. Una semana después la llamaron del hospital para darle a conocer un diagnóstico no muy alentador. Sus estudios mostraron que “tenía un crecimiento excesivo de células anormales que provocan una afección precancerosa”. Tiempo después, los doctores le confirmaron que tenía cáncer de útero en etapa 1.

Katie fue operada en dos ocasiones hasta que estuvo libre de cáncer UNSPLASH

Con la guardia baja, Katie no esperaba ese resultado. Consideró que simplemente algo no encajaba dentro de los criterios, dado que nunca tuvo ningún síntoma que le advirtiera sobre la enfermedad: “Por un momento sentí que todo mi mundo se venía abajo”, se sinceró.

Aunque el procedimiento a seguir era extirpar el útero, esto no era una opción para la paciente. Su objetivo de convertirse en madre en algún momento seguía más presente que nunca aún frente a las adversidades. Por eso, optó por un tratamiento alternativo que implicaba duplicar su medicamento, así como la realización de otra cirugía para extirpar el tumor maligno. Fue así que, después de un largo y extenuante proceso, escuchó las palabras que tanto anhelaba: “El doctor me llamó (...) apenas recuerdo algo de lo que me dijo aparte de ‘no tienes cáncer’”.

El milagro se concretó

Tras recibir la alegre noticia, Katie y su esposo vislumbraron más cerca su sueño de formar una familia. Los pronósticos no eran favorables. Incluso los médicos le advirtieron que sin medicamento o tratamientos de fertilidad le sería imposible la gestación. No obstante, esto no la detuvo: “Pensé: si Dios quiere, si estamos destinados a tener un bebé, lo tendremos”.

Katie junto al milagro de su familia en Navidad Cortesía Macomb Daily

Por meses, la pareja lo intentó de manera natural y no resultó. Para la mujer era imposible no sentirse devastada al ver los test de embarazo negativos. Hasta que un día el resultado de la prueba dio positivo y cayó en la conclusión de que “los milagros sí existen”.

Su hijo Niko May nació el 8 de julio de 2020, justo dos años después de que Katie iniciara su lucha contra el cáncer: “Recé por un bebé sano y lleno de vida y él es todo y más. Es la mejor bendición que podría pedir”, dijo.

La ahora mamá contó su historia al mundo entero para demostrarle a la gente que todo es posible. Instó a otras personas a nunca darse por vencidas, al tiempo que planea agrandar su familia.

