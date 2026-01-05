Pentágono inicia procedimiento para sancionar a senador por video "sedicioso"

El Pentágono ha lanzado un proceso administrativo contra el senador demócrata Mark Kelly, expiloto del ejército, por sus llamados a los militares a desobedecer "las órdenes ilegales" de la Casa Blanca, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Kelly, junto con otros cinco miembros del Congreso, publicó un vídeo imprudente y sedicioso que tenía claramente la intención de socavar el orden y la disciplina militar", afirmó Hegseth en una publicación en X.

En respuesta al vídeo de noviembre y a otras declaraciones, el Pentágono ha iniciado un procedimiento que contempla la reducción del rango de Kelly cuando se jubile, según Hegseth, quien también ha "emitido una carta de censura formal en la que se describe la totalidad de la imprudente conducta indebida del capitán (por ahora) Kelly".

El senador de Arizona respondió en X que Hegseth "quiere enviar el mensaje a todos los militares retirados de que, si dicen algo que a él o a Donald Trump no les gusta, irán a por ellos. Es indignante".

En un vídeo publicado en noviembre, seis legisladores demócratas que trabajaron en el ejército o en los servicios de inteligencia afirmaron que "el gobierno de Trump está enfrentando a militares y profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses".

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país", dijeron los seis legisladores, que añadieron: "Se pueden rechazar las órdenes ilegales".