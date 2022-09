La imagen de una persona es la carta de presentación ante el mundo. En cuanto a lo estético, las cirugías tomaron un lugar preponderante para quienes no están conforme con sus rasgos faciales y acceden a un profesional en la materia para corregir algunas imperfecciones o modificar completamente la estructura de una parte del cuerpo.

A este hecho, se le suma quienes viven de presencias en las redes sociales - a quienes se los denomina comúnmente como influencer- y por ende, sus apariciones no pasan desapercibidas para el común de los usuarios que interactúan con su canal o perfil público.

Al inyectarse algunas sustancias que su cuerpo rechazó y le hizo alergias, una joven brasilera de nombre Isis de Olivera Almeida Pinheiro, oriunda de Palmas, cercano a la zona de Florianopolis, decidió mostrar el impactante resultado que obtuvo al rellenarse los labios con hialuronidasa, una enzima encargada de degradar el ácido hialurónico.

En medio del contenido que se viralizó en su cuenta de TikTok, esta joven de 20 años mostró cómo sus labios rechazaron por completo el producto inyectado y por ende, como una reacción de defensa del organismo, los mismos se observan muy hinchados y su semblante se ve completamente afectado.

El devastador aspecto de una influencer tras someterse a un tratamiento estético

Acto seguido, en vez de asistir a un centro médico para hacerse ver, Isis decidió aplicarse una enzima para tratar esa hinchazón y que la misma se reduzca. Muy por el contrario de solucionarlo, el problema se agravó notoriamente y en su rostro comenzaron a aparecer sarpullidos y ampollas.

Con el paso a paso de los días, las reacciones de su cuerpo y la internación en el hospital, la damnificada, mediante su cuenta @isispolivx, relató a través de fotos, la evolución que tuvo, y agregó en un texto: “Hola, no hay que tenerle miedo a un procedimiento estético, solo tener cuidado con los productos utilizados, ya era la tercera vez que me había hecho rellenos de labios, pero, por un lado, que estaba torcido y quería corregir eso, tuve que usar este producto que me dio una alergia severa”.

La historia de Isis, una joven brasileña que tuvo una reacción alérgica a causa de una cirugía Foto: TIKTOK / @isispolivx

Y continuó: “Ya habíamos probado otros métodos para corregir donde estaba torcido, con masaje modelador, apretando el producto y no funcionó. Este fue el último caso y tuve esta reacción atípica, espero mejorar pronto y no asustar a nadie”.

Una vez que su caso tomó la popularidad suficiente para ser reconocido en su país, el medio Globo se contactó con Isis, quien relató el sufrimiento de estar varios días con su rostro completamente desfigurado e inflamado: “Corrí al hospital, me aplicaron adrenalina, esteroides, antialérgicos y hubo tiempo para que todo se calmara. Pasó muy rápido y sentía mucho dolor”.

Con un millón y medio de visualizaciones, Isis logró captar la atención de su público, y de quienes no la seguían, para dar el ejemplo de las precauciones que una persona debe tomar a la hora de retocar alguna parte de su cuerpo con algún producto químico. A pesar de un mensaje positivo de recuperación, algunos followers empatizaron con esta influencer para brindarle su apoyo y que tome conciencia sobre lo acontecido.