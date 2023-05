Pese a las polémicas y sus explosivas medidas en Florida, Ron DeSantis mantiene el apoyo de los donantes rumbo a 2024

escuchar

Desde que Ron DeSantis asumió su cargo como gobernador de Florida, se volvió el protagonista de varias de las noticias que conciernen a su estado y a su país. Su nombre se volvió uno de los más destacados entre los políticos republicanos, por lo que algunos hasta llegaron a apuntar que está próximo a anunciar sus aspiraciones presidenciales para las primarias del partido, donde se enfrentaría al expresidente de EE.UU., Donald Trump.

Mientras su futuro sigue incierto, también es destacable que DeSantis ha hecho lo posible por no perder protagonismo y aprovechar cualquier tipo de ocasión para resaltar, ya sea por sus decisiones sobre el Covid o por las polémicas leyes y explosivas medidas que lo han llevado a ser el centro de atención de seguidores y detractores.

En ese sentido, los números más recientes muestran que tiene un amplio apoyo entre quienes pueden definir su futuro político. El medio estadounidense USA Today habló con una docena de donantes que dieron entre 3000 y 110 mil dólares a las dos cuentas de recaudación de fondos de DeSantis durante su campaña para gobernador. La mayoría dijo que era probable que volviera a donar para la presidencial.

ARCHIVO - Esta combinación de fotografías muestra el gobernador de Florida, Ron DeSantis (izquierda) durante un evento en Oxon Hill, Maryland, el 21 de abril de 20203, y al expresidente Donald Trump en un evento en la misma ciudad pero el 4 de marzo de 2023. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

DeSantis es el principal impulsor de algunas de las medidas en Florida más polémicas de los últimos tiempos, como la llamada ley “no digas gay”, los libros prohibidos y material educativo en las escuelas, la toma de control sobre el gobierno de Disney World, el porte de armas ocultas sin necesidad de un permiso, la prohibición del aborto, la eliminación del requisito de unanimidad por parte de un jurado para decidir la sentencia de muerte y, recientemente, la ley para expulsar a los indocumentados. Con estas propuestas, parecería que cualquier turbulencia podría hacer que los donantes decidan abandonarlo, con lo que perdería dinero para su presunta campaña. No obstante, parece que por ahora no tiene de qué preocuparse.

En declaraciones al medio citado, Mike LaPorta, un consultor de gestión jubilado de 76 años de Vero Beach, dijo que le gustaría ver a DeSantis como candidato a la presidencia. “Cualquiera que conocí o conozco que contribuyó a la campaña de DeSantis está contento con él. Les encantaría verlo ser presidente. Todos somos locales. Estos grandes donantes nacionales son una especie diferente”, describió.

Por ahora, la mayoría de sus antiguos impulsores, a excepción de uno, creen que no se debe descartar su candidatura. “Yo no me centraría en los números día a día o semana a semana”, agregó Daniel Aghion, un neurocirujano de Boca Ratón que dio US$3000 en la campaña pasada.

Asimismo, Murray Wise, un empresario de 74 años de Naples que donó la misma cantidad a la cuenta principal de la campaña de DeSantis en octubre, afirmó que las recientes críticas a DeSantis “no están justificadas en absoluto”.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, tiene el apoyo de sus donantes locales (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo)

A pesar de este gran apoyo, sus donantes reconocieron las dificultades y retos rumbo a 2024, pero, aun así, no lo descartaron como candidato. De acuerdo con la encuesta RealClearPolitics, Trump le lleva una ventaja a DeSantis en las encuestas nacionales de votantes de las primarias republicanas por 28 puntos porcentuales de la media. Asimismo, lidera por 25 puntos porcentuales de media en New Hampshire, que es un estado clave en las primarias.

Algunos expertos han afirmado que para que el gobernador de Florida consiga a alguien que financie su campaña debe demostrar que tiene lo necesario para vencer a Trump. Uno de los donantes le dijo al medio citado que consideraba a otro candidato para una posible donación, sin revelar cuál.

“No voy a dar dinero hasta que vea que tiene posibilidades de ganar”, declaró Don Powell, un jubilado de Jacksonville . Por su parte, Anthony Lomangino, un ejecutivo de gestión de residuos en Palm Beach que dio US$110.000 a Amigos de Ron DeSantis en 2022, fue el único que opinó abiertamente que no donaría al gobernador si llegara a postularse. “La gente lo adora”, consideró Lomangino sobre Trump: “DeSantis ya muestra un poco de aprendizaje. Ganar una elección estatal es completamente diferente a lidiar con el Congreso de los Estados Unidos y el pantano y todas esas otras cosas”. Por ahora, el gobernador de Florida no ha anunciado su campaña oficialmente.

