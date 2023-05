Invirtió poco en un negocio en Tennessee y gana más de 5000 dólares por mes, pero trabaja solo 20 minutos por día

escuchar

Una joven de Tennessee que había dejado la universidad para dedicarse a los bienes raíces, decidió comprar un negocio de lavado de autos, a pesar de que no tenía mucho dinero para invertir. Se las ingenió para lograr adquirirlo de una forma fuera de lo tradicional, dado que no tenía historial crediticio para obtener un préstamo del banco. Ahora, gana más de US$5000 al mes y trabaja solo 20 minutos por día. Además, no tiene empleados, por lo que las ganancias son totalmente para ella.

Se trata de Hannah Ingram, quien a los 17 años abandonó sus estudios y a los 18 obtuvo una licencia en bienes raíces. En ese momento no le iba tan bien económicamente, por lo que investigó sobre alguna manera de aumentar sus finanzas. Fue así que descubrió los ingresos pasivos. “Quería invertir en un negocio que básicamente funciona solo”, declaró para CNBC.

La microempresaria consideró que un autolavado de autoservicio es la mejor inversión Unsplash

Al mismo tiempo, se enteró de que un negocio de lavado de autos por autoservicio estaba a la venta en su ciudad. Solo tenía US$2000 en el banco y no había posibilidades de tramitar un préstamo bancario. Sin embargo, al ser agente inmobiliaria sabía que existía el método de financiación del vendedor. “Esto es cuando, como parte de la venta, el comprador acepta pagar las cuotas mensuales del préstamo del vendedor, en lugar de sacar su propio préstamo de un banco”, detalló.

Es decir, que los dueños del lavadero de autos todavía tenían un préstamo en el banco, pero Ingram acordó que al quedarse con el negocio pagaría las mensualidades hasta completarlo: “Le pagué a un abogado para redactar un contrato que decía que cubriría los pagos mensuales de la hipoteca del préstamo de lavado de autos existente, así como los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre la propiedad y las facturas de servicios públicos”. El acuerdo era que mientras ella cumpliera con esa obligación, obtendría las ganancias del comercio como si ya fuera suyo, de lo contrario, los vendedores le quitarían el sitio.

Ahora, a los 24 años, la joven continúa con su trabajo como vendedora de propiedades, al mismo tiempo que gana dinero con su comercio. Obtiene un promedio de US$5450 al mes, después de US$1500 a US$2000 de gastos mensuales. La mejor parte, según su relato, es que solo tiene que invertirle unos 20 minutos al día, por ser un establecimiento en el que no se requieren empleados: “Voy antes, después o durante el trabajo para sacar la basura del lavado, llenar las máquinas de monedas y lavar los puestos donde la gente lava sus autos. También hago mantenimiento preventivo, como engrasar la maquinaria, una vez al mes”.

Le invierte pocos minutos al día a su autolavado, a cambio de miles de dólares al mes Unsplash

Consejos para emprender

En ese sentido, Ingram brindó algunos consejos y puntos a tomar en cuenta para la gente que quiere generar ingresos pasivos con un lavadero de autos al igual que ella:

Verificar si está cerca de autopistas con mucho tráfico.

Asegurarse del buen estado de la maquinaria: “Si las bombas de agua tienen más de 10 años y no se engrasan al menos una vez al mes, por ejemplo, puede ser una mala inversión”.

Lo que importan son los cimientos: “No tengas miedo de comprar un lavado de autos deteriorado si tiene buenos huesos”.

Analizar las finanzas del lavadero de autos, si no es rentable no hay que comprarlo.

Asegurarse de que los ingresos del lavado cubran todos los gastos, como agua, electricidad, impuestos sobre la propiedad y la hipoteca.

