Peter Arnett, reportero de guerra ganador del Pulitzer, muere a los 91 años

Peter Arnett, el periodista ganador del Premio Pulitzer que se convirtió en uno de los corresponsales de guerra más destacados del mundo, murió el miércoles a los 91 años, informaron medios estadounidenses.

Padecía cáncer de próstata.

Arnett, quien obtuvo el Premio Pulitzer de 1966 en la categoría de reportaje internacional por su cobertura de la guerra de Vietnam para The Associated Press, alcanzó fama internacional en una carrera de décadas cubriendo conflictos desde Vietnam hasta El Salvador y el Golfo.

Saltó a la escena internacional como corresponsal de agencia en Vietnam desde 1962 hasta el final de la guerra en 1975, esquivando balas mientras acompañaba a las tropas en misiones.

Fue uno de los últimos periodistas en Saigón cuando cayó ante los norvietnamitas respaldados por los comunistas.

Arnett permaneció en AP hasta 1981, cuando se incorporó a CNN y pronto alcanzó el estrellato televisivo.

En 1991, Arnett llegó a Bagdad al estallar la primera Guerra del Golfo, donde entrevistó al entonces presidente Saddam Hussein.

Sus transmisiones en vivo desde el frente —en algunos casos retransmitidas por teléfono celular— lo convirtieron en un nombre familiar.

Renunció a CNN en 1999 después de que la cadena retirara un reportaje narrado por él que afirmaba que se había utilizado el letal gas nervioso sarín contra soldados estadounidenses desertores en Laos en 1970.

Posteriormente cubrió la segunda Guerra del Golfo para NBC y National Geographic.

Arnett dejó NBC en 2003 tras conceder una entrevista a la televisión estatal iraquí en la que criticaba la estrategia militar de Estados Unidos.

Arnett nació el 13 de noviembre de 1934 en Riverton, Nueva Zelanda.

El periodista, quien más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado, inició su carrera como reportero en un periódico local, el Southland Times, antes de trabajar en un diario en inglés en Tailandia.

En 1995 publicó sus memorias, "Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World’s War Zones", que cuenta su experiencia como reportero de guerra.

Arnett, que vivía en el sur de California desde 2014, deja a su esposa, Nina Nguyen, y a sus hijos, Elsa y Andrew, informaron medios estadounidenses.