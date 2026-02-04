Petro recrimina a la OEA que no haya ampliado los derechos colectivos

La OEA debe ampliar su convención interamericana de derechos humanos a las mujeres o a la naturaleza, si quiere sobrevivir, declaró este miércoles el presidente colombiano Gustavo Petro, en una alocución especial ante el Consejo Permanente del organismo.

De visita en Washington para limar asperezas con el presidente Donald Trump, Petro acudió a la sede de la OEA tras un encuentro con congresistas estadounidenses.

La organización hemisférica, fundada en 1948 en Bogotá, debe ser el foro de los "derechos colectivos", puesto que "el cerebro humano funciona en colectivo, no individualmente", aseguró Petro ante el pleno de embajadores.

"¿Civilización o barbarie?, le pregunté al presidente Trump", reveló el mandatario izquierdista.

Trump ha resucitado la doctrina Monroe, de intervención en América Latina y el Caribe, lo que ha generado inquietud en la región.

"Las normas las construimos colectivamente", añadió Petro, al aseverar que "la exclusión política no es sino violencia", en alusión a la silla vacía de Venezuela en el Consejo Permanente.

Petro recordó que vino hace dos años a la OEA y que propuso crear un grupo de trabajo para ampliar esos derechos colectivos, ya que considera que la convención original "es de derechos individuales, muy liberal".

"No hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo, señor secretario general, para que empezáramos a redactar el capítulo de la convención americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos" dijo el mandatario, dirigiéndose al jefe de la OEA, Albert Ramdin.

La situación de la OEA recuerda a la de la ONU, que "no pudo detener el genocidio de Gaza", añadió.

Petro recordó, sin embargo, que fue su demanda individual, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y luego en sentencia de la Corte regional, con sede en San José, la que le permitió competir y ganar las elecciones presidenciales.

La OEA debe ahora pasar a los derechos colectivos, como los climáticos, añadió el presidente, porque es lo "progresista", la política que "se alumbra de la ciencia".

De lo contrario, advirtió, "nos espera la barbarie".