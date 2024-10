Petróleo limita sus ganancias en mercado más preocupado por OPEP que por tensiones geopolíticas

El petróleo subió pero limitó sus ganancias al final de la jornada este miércoles, en un mercado más preocupado por el aumento de producción de la OPEP que por Medio Oriente.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió 0,46% a 73,90 dólares.

En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre ganó 0,39% a 70,10 dólares.

Igual que el martes, el petróleo se disparó al comienzo de la jornada debido a la escalada en Medio Oriente por el ataque iraní sobre Israel.

Israel prometió responder tras el disparo de unos 200 misiles por parte de Irán sobre su territorio, la mayoría de los cuales fueron interceptados.

"Las especulaciones abundan sobre el riesgo de que Estados Unidos se implique", observó en una nota Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Pero luego de haber subido casi 4%, tanto el Brent como el WTI bajaron.

La reversión de tendencia comenzó con la publicación del informe semanal de reservas de crudo en Estados Unidos de la Agencia de Información sobre Energía (EIA). Las reservas comerciales de petróleo aumentaron la semana pasada, a contramano de lo esperado por los analistas.

Estas existencias aumentaron en 3,9 millones de barriles (mb) en la semana que terminó el 27 de setiembre, cuando los analistas esperaban una caída de 1,4 millones de barriles, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg.

El aumento de las reservas se explica por varios factores. El primero es una menor actividad en las refinerías estadounidenses, que utilizaron 87,6% de su capacidad la semana pasada frente a 90,9% la semana anterior.

La demanda de productos refinados también bajó, 7% en la semana.

La caída fue marcada para la gasolina (-7%) o los productos destilados incluyendo el diésel (-10%). Las reservas de gasolina crecieron 1,1 mb, mientras los analistas esperaban un incremento de 200.000 barriles.

Estos datos de consumo son negativos para los precios del crudo.

Se sumó en la jornada que la Opep+, la alianza entre la OPEP y una decena de países productores que no pertenecen al cartel, decidieron mantener su cronograma de aumento de la producción.

"Están en pánico", comentó John Kilduff, de Again Capital. "Ven que el entorno del mercado no les es favorable (...) pero tratan de todos modos de agregar barriles porque no quieren perder partes de mercado".

Tu/mr/mel

