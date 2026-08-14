Philadelphia Union y New York City quedan eliminados de la Leagues Cup

El Philadelphia Union y el New York City FC quedaron eliminados en la Leagues Cup 2026 al perder 2-0 frente al Santos y 2-1 con el Necaxa, respectivamente, el jueves en el cierre de la primera fase.

La última jornada de la ronda inicial se puso en marcha en el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, donde el Union sufrió su segunda derrota en el torneo, por 2-0 ante el Santos, y se quedó con tres puntos.

Con definiciones en el área chica, los argentinos Ramiro Sordo (48') y Ezequiel Bullaude (51') firmaron la única victoria de los Guerreros, que se despidieron del torneo con tres unidades.

Después, en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey, el Necaxa venció de atrás 2-1 al New York City FC.

Keaton Parks (37') puso en ventaja al local, que se quedó con tres puntos.

Los colombianos Juan Valencia (58') y Juan Torres (79') dieron la vuelta al marcador para el Necaxa, que también terminó con tres unidades.

Al momento, hay dos equipos de la Liga MX clasificados a cuartos de final, León y Toluca, y otros dos de la MLS, Columbus Crew y Real Salt Lake.

La primera fase de la Leagues Cup se cierra más tarde con tres partidos: América-Austin, Cruz Azul-Chicago Fire y Portland-Tijuana.

De estos seis equipos solo el Tijuana está eliminado; los otros cinco buscan avanzar a cuartos de final.