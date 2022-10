Pidió un sándwich de pollo, se encontró con una sorpresa de cientos de dólares y su reacción fue muy aplaudida

escuchar

Dicen que el dinero no cae de los árboles ni se encuentra por casualidad y sin esfuerzo, pero Joann Oliver fue la prueba de que para algunas personas, con mucha suerte, ese puede ser el caso. Oriunda de Georgia, se llevó la sorpresa de su vida al encontrar cientos de dólares después de haber ido a KFC a comprar un sándwich de pollo. Salió de su trabajo para el almuerzo, sin imaginar que hallaría algo impensado y que se convertiría en noticia para la Policía de la entidad.

El suceso ocurrió en 3rd Street en Jackson, a donde la estadounidense se dirigió a comprar su comida para después regresar a la oficina. Al parecer, era un día común, hasta que se dispuso a probar sus alimentos y debajo del menú encontró 543 dólares. De inmediato, se sorprendió y no supo qué hacer, dado que era descabellado pensar que en una orden agregaran un regalo en efectivo.

Joann llamó a la Policía para reportar lo sucedido. No quiso involucrarse con el dinero y, por el contrario, hizo todo lo posible por devolverlo. Fue el mismo departamento policial de Jackson el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales para honrar la honestidad de esta persona que, en lugar de quedarse con los dólares, los devolvió de la manera correcta.

La mujer halló cientos de dólares, pero le salvó el trabajo al gerente

Este hallazgo fue un error por parte del personal de la tienda, el cual puso el sobre del dinero por equivocación en la orden de la señora: “El carácter y la integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Joann no solo lo hizo, sino que también salvó el trabajo del gerente. Sra. Oliver, gracias por recordarnos que tenemos ciudadanos increíbles en Jackson y gente como usted que nos hace geniales”, dijo la Policía en Facebook.

Los más de 500 dólares correspondían al depósito diario del restaurante. En caso de haberlos perdido, el gerente habría estado en serios problemas. Para su suerte, Joann actuó de buena fe y lo devolvió por todas las normas de la ley: “Empecé a contarlo y cuando llegué a US$500, me detuve y lo volví a poner en el sobre, lo cerré, puse el sándwich en la forma en que lo recibí y lo deslicé a un lado hasta que llegó el oficial. Si no haces lo correcto, volverá sobre ti. Quiero decir, no era mío. No necesitaba quedármelo. Obtendré el mío en el futuro”, añadió Joann a la agencia de noticias local WSB-TV 2 Atlanta.

El desenlace de la historia

La publicación se volvió viral y al instante decenas de personas elogiaron a la mujer por su buena acción. Le agradecieron por haber hecho lo correcto y se volvió inspiración para muchos. “Ojalá hubiera gente más honesta como tú”, “El mundo sería un lugar mejor con más como tú en él”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por su parte, Joann recibió una comida gratis por parte del restaurante como agradecimiento.

