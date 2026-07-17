Piratas y Guardianes intentarán jugar doble cartelera dividida el sábado

Cleveland (AP) — Los Guardianes de Cleveland y los Piratas de Pittsburgh jugarán una doble cartelera el sábado después de que el partido inaugural de la serie de fin de semana entre ambos equipos fuera pospuesto el viernes por la noche debido a la mala calidad del aire causada por incendios forestales.

Los equipos y el grupo de árbitros se reunieron a las 16.30, cuando el índice de calidad del aire estaba en 203, lo que se considera muy insalubre y peligroso.

El primer juego de la doble cartelera dividida del sábado está programado para comenzar a las 13.10.

El segundo juego está programado para iniciar a las 19.10, pero se pronostica lluvia durante la mayor parte de la noche.

El duelo previsto para el viernes por la noche iba a ser entre Jared Jones (1-1) de Pittsburgh y Gavin Williams (10-4) de Cleveland.

Williams subirá al montículo para el primer juego del sábado. Los Guardianes subirán a Logan Allen (0-0) para lanzar el segundo juego del sábado. Será su segunda aparición de la temporada en el nivel de Grandes Ligas.

Los Piratas no han determinado su rotación para el sábado.

La primera serie después del receso del Juego de Estrellas es crucial para ambos equipos. Cleveland (51-46) llegó al viernes empatado con los Medias Rojas de Chicago en la cima de la División Central de la Liga Americana, mientras que Pittsburgh (50-47) estaba a dos juegos de Miami por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

“Tener 48 horas para realmente estar con tu familia, estar con tus seres queridos, hacer algo distinto a ir al campo, es sumamente poderoso. Así que espero que nuestros muchachos hayan tenido la oportunidad de desconectarse y, además, lo que eso hace es darle a la gente un pequeño reinicio”, señaló el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt.

Los Guardianes recibieron un impulso antes del aplazamiento, ya que el tercera base dominicano José Ramírez, lesionado, realizó algunos trabajos defensivos.

Ramírez fue operado el 16 de junio para extraer el gancho del hueso ganchoso (hamato) fracturado en su mano izquierda. Sufrió la lesión durante la quinta entrada el 13 de junio contra Detroit, cuando fue out con un elevado de foul.

Cuando Ramírez se lesionó, se estimó que se perdería de cinco a siete semanas.

“Ha estado trabajando duro. Creo que leí el otro día que su velocidad está por encima de donde estaba al comienzo del año con sus carreras y ha estado simulando entradas. Así que no estamos 100% seguros de que necesite salir (a una asignación de rehabilitación), pero, de nuevo, él va a saber lo que necesita cuando sienta que está listo para volver a jugar”, comentó Vogt.

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