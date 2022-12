Planteó cuál es el “verdadero sueño americano” y todos lo aplaudieron: “Va mucho más allá”

escuchar

Dicen que emigrar a otro país siempre es complicado, sobre todo al estar lejos de los seres queridos. Santiago Cano es un colombiano que comenzó desde cero en Boston, Massachusetts, y ahora se dedica a la rama de la construcción. Al tomar como referencia el tiempo que lleva en Estados Unidos, consideró que hay un aspecto muy importante que todos los extranjeros deben tener en cuenta: la verdad del sueño americano.

El latino dio su propia perspectiva sobre el significado de esta frase. En su caso, le encontró una definición más amplia debido a las experiencias que ha vivido en territorio estadounidense. Es así que comprendió que residir en ese país conlleva más aprendizajes de los que la gente se imagina. Su punto de vista inicial cambió a medida que se le presentaron los choques culturales y las dificultades.

“El sueño americano no tiene nada que ver con lo material. No es conseguir un trabajo en el que te paguen una cantidad exorbitante de dinero para mandar plata para tu país. (Tampoco) comprar una casita, ni darle plata a tus seres queridos. Nada de eso. No es tener dos ni tres trabajos, no es que el dinero te sobre para hacer lo que tú quieres”, recalcó en uno de sus últimos videos en TikTok, a través de su cuenta @papaconamor.

En su perfil, el influencer suele abordar los consejos que considera esenciales para otros compatriotas que deseen seguir sus pasos. Sin embargo, la mayor parte de su contenido se enfoca en destacar los aspectos positivos detrás de todas las personas que deciden dejar sus hogares para obtener una mejor calidad de vida.

“Va mucho más allá de eso. El verdadero sueño americano es poderte dar cuenta de que eres mucho más fuerte cada día. Que eres capaz de lograr cosas que ni siquiera habías imaginado. Que eres capaz de retarte a hacer las cosas por tú mismo. Es la capacidad de reinventarse una y otra vez. Es la capacidad de aprender un oficio. El verdadero sueño americano es demostrarte a ti mismo que eres capaz de cualquier cosa”, cerró el latino.

Las reacciones de la comunidad virtual no se hicieron esperar. Decenas de migrantes concordaron con la visión que Santiago tenía sobre la vida ahí. Para algunas personas, lo que dijo fue importante: “Qué lindo mensaje, veo muchos videos donde lo único que hacen es quejarse. Yo creo que migrar también es buscar tranquilidad y mejor calidad”; “Es demostrarte a ti mismo que puedes con todo esto”; “Me encanta esa visión”; “Justo lo que necesitaba escuchar”; “Cierto, así es, reinventarse, reconocer que somos a todo terreno”, se leía entre los comentarios.

También hubo personas que se posicionaron en el otro extremo. Desde su consideración, vivir en Estados Unidos conlleva valorar más ciertos aspectos: “Papi todo eso está muy bien, pero no existe sueño americano si no tienes a tu familia junto a ti”; “No sé tú, yo voy a hacer dinero, ¿a qué más uno puede ir?”; “Esas son palabras como resignadas, cuando ya se dan cuenta de que las cosas no eran como las pensaban”, plantearon quienes compartieron esta postura.

