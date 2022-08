La historia detrás de la muerte del campeón de jiu-jitsu y la desgarradora teoría de su madre: “Esa persona lo conocía”

El mundo de las artes marciales mixtas permanece conmocionado tras el asesinato de Leandro Lo, el brasileño ocho veces campeón mundial de jiu-jitsu y una de las grandes figuras de esa disciplina, la madrugada de este domingo en un exclusivo club nocturno en San Pablo. El principal sospechoso está detenido, mientras que la madre del deportista plantea que la muerte de su hijo no fue un hecho aislado. “Esa persona lo conocía”, expresó la mujer.

De acuerdo con O Globo, Fátima Lo explicó que no se habría tratado de una clásica riña en un bar que terminó con disparos y que el principal sospechoso, Henrique Otavio Oliveira Velozo, quien es oficial de la Policía Militarizada, también practicaba jiu-jitsu. De acuerdo con la mujer, el efectivo habría ido directamente a ver a Leandro Pereira do Nascimento Lo al Club Sirio, en la zona sur de San Pablo. “Fue ahí para matarlo, sin dudas, pero no sabemos por qué”, agregó.

Leandro Pereira do Nascimento Lo, mundialmente conocido como Leandro Lo, tenía 33 años (Crédito: Instagram/@ leandrolojj)

En ese sentido, según el relato de una persona cercana a Lo, habría más datos. “Después de la provocación de la botella, Leandro inmovilizó al policía para calmarlo”, indicó la fuente, que luego agregó que una vez que lo liberó y que parecía que el hombre se marchaba, este se dio media vuelta y le disparó a Leandro a quemarropa. Otros también describieron que Oliveira se encontraba en “estado de ebriedad”.

La sucesión de eventos que terminó con la muerte de Leandro Lo por un disparo en la cabeza

Las imágenes son sumamente duras. En un video que se hizo viral con velocidad, Leandro, quien tenía 33 años, era trasladado en una camilla por al menos media docena de personas hacia una ambulancia. El hombre parecía estar inconsciente, mientras que a su alrededor las personas corrían, otras gritaban y otras permanecían sorprendidas luego de notar que se trataba del deportista herido.

Leandro Lo había acudido al exclusivo Club Sirio con unos amigos para disfrutar de un concierto de un grupo de música popular, como un evento previo a su viaje para competir en Estados Unidos.

El traslado de Leandro Lo a la ambulancia

De acuerdo con los testigos, el deportista tuvo una discusión con Oliveira, quien además estaría ebrio. En medio de la pelea, Leandro lo inmovilizó con una llave habitual en el jiu-jitsu para tratar de acabar con la pelea. Una vez que lo liberó, el policía sacó un arma y le disparó en la cabeza. Si bien lo trasladaron en ambulancia a un hospital cercano, en el primer parte médico se informó que tenía muerte cerebral.

Por su parte, Oliveria habría huido del club, pero con la ayuda de testigos y las cámaras de seguridad se lo identificó con rapidez. Más tarde, el policía se presentó ante sus superiores y fue detenido de inmediato. En redes sociales, circularon videos donde decenas de personas se acercaron a la comisaría del Distrito 17 de la Policía para recibirlo y, entre los gritos, se pudieron escuchar las palabras “asesino” y “justicia”.

Una vez que identificaron que se trataba de Oliveira, la multitud se abalanzó sobre el automóvil. En medio del caos, las autoridades se vieron obligadas a dispersar la protesta al utilizar gas pimienta. Hasta el momento es el único sospechoso del crimen.