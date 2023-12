escuchar

Por contradictorio que suene, que una persona haga campaña por alguien, no significa necesariamente que una vez frente a la urna lectoral le dé su voto. Esta podría ser la realidad de Ron DeSantis, actual precandidato al Partido Republicano con miras a los comicios presidenciales de 2024. Algunos miembros del comité de acción política (conocido como PAC, por sus siglas en inglés), que apoya al gobernador de Florida, podrían decantarse por dar su respaldo a Donald Trump el día del sufragio.

Durante meses, el principal súper PAC que apoya a DeSantis contó con encuestadores de tiempo completo y miles de voluntarios que trabajan por impulsar la carrera presidencial del abogado, cuando Trump todavía domina la contienda, pese a que no participó de ninguno de los cuatro debates republicanos celebrados este año.

De hecho, de acuerdo con una encuesta de CBS News hecha a principios de noviembre, Trump se mantenía como el precandidato republicano con más apoyo en todo el país, con un 61% de aprobación, una cifra que es superior al puntaje de todos los demás contrincantes juntos. En tanto, DeSantis obtuvo un 18%, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley un 9%, el empresario Vivek Ramaswamy un 5%, el senador Tim Scott un 4% y el ex Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie un 2%.

Ron DeSantis participa como "invitado" del súper PAC Never Back Down, que apoya la candidatura del gobernador de Florida X/@NvrBackDown24

A pesar de permanecer bajo en las encuestas, en los últimos meses, DeSantis mantuvo una sólida financiación en su PAC llamado“Never Back Down” (Nunca hacia atrás) que hasta finales de junio había reunido cerca de US$97 millones. No obstante, el reto consistía en retener y ganar nuevos patrocinadores.

Pero tal parece que Never Back Down no apoya del todo al gobernador nacido en Jacksonville. Un nuevo informe de The New York Times reveló que varios miembros del súper PAC que tienen la tarea de persuadir a los habitantes de Iowa para que respalden a DeSantis, dijeron a los posibles asistentes al caucus de enero que en realidad apoyaban la carrera presidencial de Trump.

En un sondeo realizado a fines de diciembre de 2023, Donald Trump era republicano con mayor popularidad en Iowa, con un 50% FiveThirtyEight

Los números en Iowa tampoco están a favor del gobernador de Florida. Según el sondeo de opinión más reciente de FiveThirtyEight de fecha 26 de diciembre, Trump es el republicano con mayor popularidad en Iowa, con un 50%, y le siguen muy atrás DeSantis, con 18,4%, Haley con 15,7% y Ramaswamy con apenas 6%.

De acuerdo con el medio estadounidense, la ya tradicional modalidad de tocar la puerta de las casas de los votantes no ha sido efectiva para Never Back Down que, pese a que no han cesado, no consiguen sumar más respaldo al republicano.

El súper PAC de DeSantis cancela anuncios de televisión en Iowa y New Hampshire

Iowa parece verse muy cuesta arriba para DeSantis. Recientemente, trascendió que Never Back Down canceló todas sus reservas de anuncios para 2024 en ese estado y también New Hampshire, lo que equivalía a 2,5 millones de dólares en propaganda.

Never Back Down, el comité de acción política que apoya la precandidatura del republicano Ron DeSantis en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024

La información fue dada por AdImpact Politics, un grupo de seguimiento de publicidad, que también reseñó que el republicano ya gastó cerca de 7,7 millones de dólares en publicidad tan solo en Iowa.

El súper PAC informó que se centraría en las operaciones de campo para apoyar a DeSantis y que cedería la publicidad a otro comité de acción política, Fight Right Inc. que también respalda al gobernador.

Durante el transcurso del año, la operación de Never Back Down no estuvo exenta de vicisitudes, principalmente originadas por la renuncia o despido de varios líderes de varios altos funcionarios que discrepaban acerca de la dirección del grupo en materia de publicidad y manejo de personal.