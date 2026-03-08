Policía de Nueva York descubre un nuevo artefacto sospechoso y realiza "evacuaciones limitadas"

La Policía descubrió un nuevo "artefacto sospechoso" mientras investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta anti-Islam en Nueva York, lo que llevó a la evacuación de los edificios cercanos, dijeron las autoridades de la ciudad el domingo.

"En relación con la investigación en curso sobre el artefacto explosivo improvisado detonado ayer, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha identificado un dispositivo sospechoso en un vehículo", dijeron las autoridades.

"Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York han acordonado la zona alrededor del vehículo y están llevando a cabo evacuaciones limitadas de los edificios en las inmediaciones", agregó.