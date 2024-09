Por qué es importante tramitar una “acción temprana” para asistir a la universidad en EE.UU.

El 1° de noviembre es la fecha límite para la mayoría de las solicitudes de Acción Temprana y Decisión Temprana (EA y ED, por sus siglas en inglés, respectivamente), dos modalidades que ofrecen una alternativa al proceso de admisión regular. La primera de ellas puede proporcionar a los estudiantes una ventaja competitiva, aumentando sus probabilidades de ser admitidos en su universidad ideal. No obstante, antes de hacerlo, es crucial entender las diferencias entre estos tipos de solicitudes y los beneficios que ofrecen.

¿Cuál es la diferencia entre Decisión Temprana y Acción Temprana?

Cada universidad ofrece distintos requisitos y condiciones para las solicitudes anticipadas. Las dos opciones más comunes son Acción Temprana y Decisión Temprana, aunque también existen opciones como Acción Temprana Restrictiva (o de opción única) y Decisión Temprana II, sostiene un artículo de Forbes.

La Acción Temprana no es vinculante ni restrictiva, lo que significa que los estudiantes no tienen la obligación de asistir si son aceptados y pueden presentar solicitudes de Acción Temprana a tantas universidades como deseen. En contraste, la Decisión Temprana es vinculante y restrictiva, lo que implica que los estudiantes aceptados están obligados a asistir a esa universidad, con algunas excepciones limitadas.

Una de las principales ventajas de solicitar en las rondas tempranas es que las tasas de admisión suelen ser más altas en comparación con las rondas regulares (Archivo) Universidad de Harvard

La Acción Temprana Restrictiva, por otro lado, es restrictiva pero no vinculante. Si bien los estudiantes no están obligados a asistir si son aceptados, no pueden solicitar Acción Temprana en otras instituciones. Sin embargo, estas restricciones varían según la universidad, y muchas instituciones privadas permiten solicitudes simultáneas a universidades públicas. Por último, la Decisión Temprana II sigue las mismas reglas que la Decisión Temprana tradicional, pero las fechas límite de solicitud son posteriores y coinciden con las de la Decisión Regular.

Por qué considerar la Decisión Temprana o Acción Temprana

Ofrece mejores posibilidades de admisión para estudiantes sobresalientes. Una de las principales ventajas de solicitar en las rondas tempranas es que las tasas de admisión suelen ser más altas en comparación con las rondas regulares. Por ejemplo, la Universidad Harvard reportó una tasa de aceptación del 8,74 % para la Clase de 2028 en la ronda temprana, frente al 3,59 % general. En tanto, la Universidad Emory tuvo una tasa de aceptación del 32% en comparación con su tasa general del 14,5%. En Northwestern, cerca de la mitad de los estudiantes admitidos en la Clase de 2028 lo lograron a través del ciclo de admisión temprana.

Esta ventaja se debe en parte a que el grupo de solicitantes en las rondas tempranas suele ser más reducido, lo que aumenta las tasas de aceptación. Sin embargo, también atraen a estudiantes altamente calificados, lo que puede aumentar la competencia. Por eso, es fundamental que los estudiantes soliciten en Decisión Temprana solo si están completamente seguros de la fortaleza de su solicitud.

Oportunidad de demostrar compromiso ideal con la universidad. Solicitar en los programas de EA o ED es una excelente forma de mostrar dedicación a una universidad específica. Para muchas instituciones, especialmente las más selectivas, demostrar interés es un factor importante en las decisiones de admisión. Al enviar la solicitud en la ronda temprana, se estará indicando que esa universidad es la primera opción. En el caso de ED, dado que se estaría comprometido a asistir allí, el nivel de compromiso es claro y puede ser una ventaja cuando los comités de admisión evalúan a los candidatos. Además, estas universidades buscan mejorar su tasa de rendimiento, lo que incentiva la admisión de más solicitantes tempranos, quienes probablemente se unirán a la próxima clase.

Solicitar en los programas de Acción Temprana o Decisión Temprana es una excelente forma de mostrar dedicación a una universidad específica. Al enviar la solicitud en la ronda, se estará indicando que esa universidad es la primera opción (Archivo) Pexels

Eso sí, los estudiantes que soliciten Decisión Temprana deben estar completamente seguros de que la universidad es su opción ideal antes de enviar la solicitud. De otra forma, puede que no sea la mejor alternativa.

Reducir el estrés del proceso de admisión. El trámite de solicitud universitaria puede ser agotador, pero solicitar de manera anticipada permite concluirlo antes. Los estudiantes que envían sus solicitudes en las rondas tempranas, ya sea que sean aceptados o no, tienen la ventaja de haber completado su ensayo, actividades y otros requisitos mucho antes de las fechas límite de admisión regular. Si son admitidos, podrán disfrutar del último semestre de la escuela sin la presión de más solicitudes. En caso de rechazo o postergación, los estudiantes tendrán tiempo para ajustar su solicitud, mejorar sus ensayos y optimizar su currículum antes de enviar sus solicitudes en la ronda regular.

LA NACION