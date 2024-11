Por qué los visitantes de Disney World están decepcionados con esta nueva atracción acuática

La más reciente atracción de Disney World, Tiana’s Bayou Adventure, inspirada en la película La Princesa y el Sapo, generó opiniones divididas entre los primeros visitantes que la disfrutaron en Magic Kingdom. Diseñada para reemplazar a Splash Mountain, esta experiencia acuática tiene como objetivo rendir homenaje a la cultura del bayou de Luisiana. Pero, según Fox News, no todos los fanáticos están satisfechos.

El concepto de esta nueva propuesta consiste en que los visitantes acompañen a Tiana y sus amigos en una celebración de la música, la comida y la vida en el bayou, como un modo de representar fielmente la cultura de Luisiana.

Los visitantes acompañan a Tiana y sus amigos en una celebración de la música, la comida y la vida en el bayou. Foto: X/Canva.

La decepción de los visitantes

A pesar de los esfuerzos de Disney, muchos visitantes se mostraron decepcionados con ciertos aspectos de la atracción. Entre las principales quejas destacan el diseño de las escenas, considerado por algunos menos impactantes visualmente en comparación con su predecesora. Además, ciertos elementos narrativos, como los diálogos de los personajes o el desarrollo de la historia, fueron criticados por falta de profundidad.

Otra de las críticas frecuentes más escuchadas tiene que ver con la duración de la experiencia. Los fanáticos de Splash Mountain señalan que el trayecto de Tiana’s Bayou Adventure resulta más corto y menos emocionante en términos de caídas y efectos acuáticos.

Comparación con otras renovaciones de Disney

Disney renovó varias atracciones clásicas en el pasado, con resultados diversos. Un ejemplo reciente es la transformación de la atracción Tower of Terror en Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT en California Adventure. Aunque inicialmente generó escepticismo entre los fanáticos, la nueva versión se convirtió en una de las favoritas del parque gracias a su narrativa envolvente y sus efectos modernos.

La actualización de Maelstrom en Epcot para convertirla en Frozen Ever After fue recibida con una mezcla de entusiasmo y críticas. Si bien la atracción atrajo a nuevos públicos, algunos visitantes lamentaron la pérdida de un recorrido que celebraba la cultura noruega.

En contraste, renovaciones como Pirates of the Caribbean, que introdujeron personajes de las películas sin alterar su esencia original, fueron ampliamente aceptadas. Estas actualizaciones lograron mantener la magia de la atracción mientras la hacían relevante para nuevas generaciones.

La transformación de Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure parece seguir un camino similar: un intento de honrar la diversidad cultural mientras satisface las expectativas tecnológicas de los visitantes.

Esta experiencia acuática busca rendir homenaje a la cultura del bayou de Luisiana. Foto: X/Canva.

Próximos proyectos en Disney World

El parque continúa ampliando y renovando sus parques temáticos con ambiciosos proyectos. Uno de los más esperados es “Journey of Water, Inspired by Moana”, una atracción interactiva en Epcot que permitirá a los visitantes explorar el ciclo del agua en un entorno inspirado en la película.

Otro proyecto destacado es la expansión de la tierra temática de Frozen, que promete trasladar a los visitantes al reino de Arendelle con nuevas atracciones y espectáculos en vivo. Aunque inicialmente fue anunciado para los parques internacionales de Disney, hay rumores de que esta experiencia podría extenderse a los parques de Estados Unidos en el futuro.

Además, Disney planea innovar en el uso de tecnología en sus parques con el desarrollo de experiencias interactivas. Por ejemplo, la atracción de Tron Lightcycle / Run, que abrirá en Magic Kingdom, ofrecerá un recorrido emocionante con vehículos futuristas que integran diseño y efectos especiales de vanguardia.

