Por qué Pensilvania fue el estado más importante de las elecciones en EE.UU.

En las elecciones 2024 de Estados Unidos, un estado fue clave en la victoria del republicano Donald Trump, que se convertirá en el próximo presidente de EE.UU. Se trata de Pensilvania, que antes de los comicios ya integraba el grupo de los denominados “estados bisagra” o “swing states”. Durante el conteo de votos se llevó todas las miradas por la extrema paridad entre el exmandatario y la candidata demócrata Kamala Harris.

Tal como se esperaba, el Estado Piedra Angular fue decisivo en el resultado final y la composición del Colegio Electoral, donde Trump cosechó unos 277 votos electorales entre los estados donde hasta ahora se confirmó su victoria, de los cuales 19 pertenecen a esta entidad clave.

Además, Trump se quedó con los 16 de Georgia, los 16 de Carolina del Norte, los diez de Wisconsin y, aunque aún no está confirmado, todo pareciera indicar que se quedará también con los diez de Michigan, los 11 de Arizona y los seis de Nevada. De esa manera, el empresario de 78 años se impuso en todos las jurisdicciones bisagra.

Trump podría llegar a imponerse en los siete estados bisagra una vez que se confirmen los datos en todas las jurisdicciones AP

De esta manera, el republicano superó la mayoría de 270 electores necesaria para convertirse en presidente. El triunfo fue posible en gran parte por su performance en los estados clave y particularmente en Pensilvania. Aunque en un primer momento los resultados en esta jurisdicción arrojaban una clara ventaja a favor de Harris, con el correr de las horas esa distancia se fue achicando. Para las 22 hs del Este, ya estaban empatados con alrededor del 49% cada uno.

Finalmente, tras movimientos pendulares que ponían a uno u otro a la cabeza, y con el 97% de las mesas escrutadas, Trump se impuso en Pensilvania con 3.438.424 votos (50,7%), frente a los 3.272.454 (48,3%) de Harris, según los últimos datos actualizados a las 7.26 hs del Este de este miércoles de AP CastVote.

El resultado en cada uno de los condados de Pensilvania AP

Si bien la vicepresidenta sacó una importante ventaja en grandes ciudades como Filadelfia (78,5% vs. 20,3%) o Pittsburgh (59,4% vs.39,6%), el exmandatario se alzó en prácticamente todo el interior del estado, en condados importantes como York (62,4% vs. 35,6%), Westmoreland (63,9% vs. 35,4%), Bucks (49,6% vs. 49,5%) y Lancaster (57,7% vs. 41,3%).

Por qué Pensilvania era uno de los swing states más determinantes

Si bien todos los estados bisagra se consideran clave, a Pensilvania se lo consideraba especialmente decisivo en la previa de estas elecciones. Según un modelo predictivo de The Economist, Pensilvania era determinante para la estrategia de ambos candidatos, especialmente porque es el swing state que más electores otorga.

Pensilvania estaba en el centro de la estrategia de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca

En el caso de Trump, si no ganaba en Pensilvania, sus chances de ganar a nivel nacional descendían de 53% a 10%, mientras que en el caso de Harris, si no se hacía de estos 19 electores, sus probabilidades de triunfar en las elecciones bajaban de 47% a 11%. Por eso, ambos dedicaron gran parte de su campaña a capturar a los votantes indecisos de esa jurisdicción.

Cuándo asume Trump la presidencia de Estados Unidos

Al haber ganado las elecciones de Estados Unidos de 2024, Donald Trump asumirá como 47° presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. La ceremonia de inauguración presidencial siempre se lleva a cabo en esa fecha, salvo que caiga domingo, según lo establece la Vigésima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La toma de posesión es tradicionalmente a las 12 hs del mediodía (hora del Este), en el Capitolio de la ciudad de Washington D.C., donde el mandatario electo debe prestar juramento y brindar un discurso de asunción.