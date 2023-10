escuchar

Año a año, el segundo domingo de marzo, casi todos los estadounidenses comienzan el horario de verano, por lo que le dicen adiós a una hora de sueño para esa jornada y su cuerpo tiene que adaptarse en los primeros días a la modificación del reloj. Sin embargo, siete meses más tarde, de alguna forma recuperan el tiempo perdido, dado que el horario de verano en EE.UU. acaba el primer domingo del penúltimo mes del año. Es decir, el próximo 5 de noviembre. El origen de esta práctica, que ahora parece casi natural, no fue idea de los estadounidenses, sino que más bien tendría sus raíces en Alemania.

La medición de la hora en los relojes de Estados Unidos ha tenido algunas variaciones. En 1883, había más de 144 horas locales en América del Norte. Entonces, los controladores de ferrocarriles encargaron al responsable de transporte, William Allen, que creara un plan más sencillo de usar. Allen sugirió cinco zonas horarias para todo el país y, a finales de 1883, todos los relojes de los ferrocarriles se ajustaron a ellas. Sin embargo, el gran cambio llegó cuando Alemania modificó su horario de verano durante la Primera Guerra Mundial para aprovechar la luz del sol y ahorrar combustible. En 1918, EE.UU. hizo lo mismo y lo ajustó con la Ley de Hora Estándar.

Este cambio se llamó tiempo de guerra. “Ese año, se adoptaron oficialmente cinco zonas horarias cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial: las zonas del este, central, montañosa, del Pacífico y de Alaska, las cuales todavía están en uso”, explica un documento de la Oficina de Estadísticas de Transporte: “Cuando el Congreso generó el Departamento de Transporte en 1966, se le asignó ‘la responsabilidad de regular, fomentar y promover la adopción y observancia generalizada y uniforme de la hora estandarizada dentro de cada zona horaria’”.

El cambio de horario de verano en Estados Unidos será en noviembre próximo Unsplash

La ley estableció un horario de verano nacional, que comenzaba el último domingo de abril y terminaba el último domingo de octubre. El horario de verano, como actualmente se conoce, cambió en 2005. Desde entonces, han existido opiniones encontradas sobre si funciona o no obligar a las personas a mover las manecillas de su reloj. Aproximadamente 45 estados han pedido que el horario de verano sea permanente.

En 2022, el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Sol, pero el proyecto de ley no ha recibido votación en la Cámara de Representantes.

¿Por qué no todo Estados Unidos cambia de hora?

En este marco sobre creer o no en los reajustes y los supuestos beneficios del horario de verano, la ley indica que los gobiernos estatales no pueden cambiar de forma independiente las zonas horarias ni la duración del horario de verano. Sin embargo, sí pueden eximirse de esta modificación en las agujas, “independientemente de la autoridad o permiso del DOT”, se explica en el texto del gobierno. Así, mientras en la mayoría de la nación estadounidense se maneja el horario de verano, en otros lugares no se modifica, como Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Hawái y la mayor parte de Arizona.

El horario de verano cambiará el 5 de noviembre Unsplash

¿Qué zonas de Estados Unidos tienen más luz natural durante la jornada laboral?

Una de las premisas del cambio del horario de verano es aprovechar la luz solar para ahorrar energía eléctrica. Sin embargo, esto no sucede en todas las ciudades por igual. Las ciudades del norte suelen tener más días oscuros o menos luz solar que las que están en el centro o sur del país. “Cuanto más al oeste esté una ciudad en una zona horaria, más tarde serán sus amaneceres y atardeceres”, se explica en USA Facts.

LA NACION