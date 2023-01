Cuándo cambia la hora en Estados Unidos

escuchar

Estados Unidos tiene dos cambios de horario al año que los ciudadanos deben considerar: el de invierno y el de verano. La próxima modificación ocurrirá pronto, por lo cual es bueno saber en cuáles estados sí se llevará a cabo, para no afectar las actividades cotidianas. Además, para quienes viajan como turistas, es fundamental conocer las zonas horarias y tener presente que no en todas las ciudades el reloj dirá lo mismo. A continuación, la información necesaria.

El cambio de horario en Estados Unidos, o Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés), se hace hace varias décadas. Si bien se ha planteado dejarlo atrás, tal como hizo México, hasta hoy las autoridades prefieren continuarlo.

Desde un inicio se consideró que las modificaciones serían para favorecer al planeta, por lo cual EE.UU. consideran que aún marca una diferencia. La premisa es que estas readecuaciones ayudan a ahorrar electricidad.

Estados Unidos tiene nueve husos horarios vigentes Unsplash

El horario de invierno (boreal) siempre finaliza el segundo fin de semana de marzo, mientras que el de verano, el primer domingo de noviembre. Eso significa que en dos meses, todos en EE.UU. tendrán que adelantar nuevamente su reloj. El 12 de marzo del 2023 deberá ser una fecha marcada en el calendario de quienes vivan en Estados Unidos.

¿En qué estados de EE. UU. no se cambia el horario?

Hay dos estados que no se apegan a esta tradición. Se trata de Hawái y Arizona. Ambos tienen una hora fija durante todo el año porque en 1960, cuando el Congreso definió las fechas de inicio y término del horario de verano, los estados decidieron no seguir la medida. Al no ser una reforma federal, los gobiernos locales tienen esa facultad.

Los gobernadores de Arizona y Hawái en ese entonces consideraron que no era viable. Desde su perspectiva, por motivos comerciales y geográficos, afectaría más de lo que aportaría, de acuerdo con información de El País.

¿Cuáles son las zonas horarias en EE.UU.?

Se sabe que la luz del sol no llega de la misma manera a todo el globo, por eso en algunas ciudades es de noche mientras que en otras el día continúa. Eso provoca que en cada zona de la Tierra haya horas diferentes, medidas por los diferentes husos horarios.

Noviembre y marzo son los meses en los que cambia el horario en EE.UU. Unsplash

En el caso de Estados Unidos, tiene diferentes husos horarios porque su territorio abarca cuatro zonas establecidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés). Esas cuatro grandes áreas tienen nueve horarios que se enlistan a continuación.

AST - Horario Atlántico (UTC-4)

EST: Horario del este (UTC-5)

CST: Horario central (UTC-6)

MST: Horario estándar de la montaña (UTC-7)

PST: Horario del Pacífico (UTC-8)

AKST: Horario de Alaska (UTC-9)

HST: Horario de Hawái y las Aleutianas (UTC-10)

SST: Horario de Samoa (UTC-11)

CHST: Horario de Chamorro (UTC+10)

LA NACION