escuchar

En el corazón del Medio Oeste de Estados Unidos, lejos del ruido, el tráfico y el caos de las grandes ciudades, se encuentra Topeka, la capital del estado de Kansas, que tradicionalmente se asocia con la típica ciudad de nativos estadounidenses. En los últimos años, ha lanzado ambiciosos planes para atraer a más migrantes latinos que quieran crear una nueva vida aquí mediante el pago de un incentivo de hasta 15.000 dólares y una enorme variedad de oportunidades económicas.

Los apoyos constan de un reembolso gracias al programa Choose Topeka (Elige Topeka), que une esfuerzos entre el gobierno local y los empleadores para captar mano de obra calificada de personas migrantes que tengan su documentación en regla para trabajar en EE.UU. y estén dispuestos a mudarse a la ciudad con sus familias.

Eric Bobel, un venezolano que se mudó a esta tranquila localidad de Kansas hace dos años, contó a Telemundo su experiencia como beneficiario del programa que le permitió alquilar una vivienda y conseguir trabajo con un empleador asociado al programa: “En cuestión de un mes más o menos, recibí por correo mi cheque con los US$10.000 de incentivo”.

El programa de atracción de nuevos residentes de Topeka también ofrece un apoyo para aquellos que deseen emprender un pequeño negocio. “Le damos la mitad de ese dinero. Es como una beca. No tienes que devolverlo en ningún momento. Si (el proyecto) le cuesta, por ejemplo, US$10.000, le damos US$5000″, explicó al medio, Israel Sánchez, uno de los promotores del plan que ofrece asesorías en español a los interesados.

Además, en el ámbito educativo, la Universidad de Washburn también implementó un nuevo programa que ofrece becas a los hijos de familias, cuyos ingresos conjuntos no superan los US$75.000 al año. Esto constituye un buen alivio para estudiantes como Perla Guadalupe, quien ya tiene su semestre cubierto: “Sí me ha ayudado bastante. Ya no estoy tan estresada pensando en cómo pagar mi educación”.

Aproximadamente 20% de la población de Topeka es de origen latino @visittopeka / Instagram

¿Cómo es Topeka, la ciudad que le paga a los latinos para mudarse?

Topeka es la capital del estado de Kansas, una ciudad con una rica historia y una cultura vibrante, pero también es un importante centro económico para la región del Medio Oeste. Actualmente, hay unas 125 mil personas que viven aquí y la comunidad ha ganado cada vez más relevancia para las familias latinas, que representan el 20% de la población, según los datos más recientes de la Oficina del Censo.

En el centro de Topeka, hay una gran variedad de restaurantes, locales y negocios latinos. Además, a lo largo del año se realizan una serie de eventos y festivales relacionados, como el Festival de la Herencia Latina y el Festival de la Canción Latina, con gran participación de personas originarias de países como México, Puerto Rico, Cuba y otras naciones de Sudamérica.

Topeka fue fundada en 1854 por colonos estadounidenses y ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes en la historia de Estados Unidos Megan Burns / Unsplash

En enero de 2022, el político mexicoamericano Mike Padilla se convirtió en el primer alcalde latino. Al respecto, la concejal de la ciudad, Silvia Ortiz, que también fue la primera mujer latina en el puesto, declaró con orgullo para Telemundo: “Esto es un ejemplo para los latinos que viven aquí. Queremos que cada vez haya más apellidos hispanos en nuestra comunidad”.

Vivienda económica para latinos

Topeka también apareció entre las ciudades más baratas para vivir en EE.UU. según un listado reciente del centro de recursos Kiplinger, que incluyó factores como los precios de la vivienda, alimentos, transporte, atención médica y bienes y servicios diversos de 267 áreas urbanas con al menos 50.000 habitantes.