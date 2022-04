Por qué Thalía suspendió la fiesta de quinceañera de su hija Sabrina Sakaë

La hija mayor de Thalía, Sabrina Sakaë, cumplirá 15 años el próximo 7 de octubre. Como es tradición, Tommy Mottola y la cantante anunciaron el año pasado que los preparativos para el festejo de quinceañera estaban en marcha. Sin embargo, hace pocos días comunicaron que el evento se suspendía, lo que activó de inmediato los rumores de una posible crisis financiera o problemas dentro del matrimonio. No obstante, el motivo de la decisión es otro.

Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, fue el encargado de comunicar la noticia a los medios. El mexicano, quien fue el elegido para diseñar el vestido de Sabrina, manifestó que la cantante decidió parar la celebración, y aunque no profundizó en detalles, comentó que la razón era Eva Mange, abuela de Thalía, quien está delicada de salud.

Thalía junto a su esposo, el productor Tommy Mottola y sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro (Crédito: AFP)

“Ahora ahora, nada de la fiesta. No sé si se va a suspender definitivamente. Aunque ustedes no lo crean, ella está 100% pendiente de su abuela en todos los aspectos. Cubrió todos los gastos para que no le falte ni un peso para cuidarla”, expresó el diseñador, según consignó People.

La revista People reseño que Thalía y su hija mayor, Sabrina Sabrina Sakaë, son excelentes amigas (Crédito: People)

Si bien es cierto que la protagonista de Marimar suele ser abierta con los medios de comunicación en cuanto a su vida, en esta oportunidad mantiene cierta reserva. Mange cumplió 104 años en enero, y su nieta, Laura Zapata, reveló que su estado de salud fue complicado últimamente.

Thalía celebró en enero el cumpleaños número 104 de su abuela, Eva Mange (Instagram/@thalia)

En ese sentido, la actriz de 65 años comentó que tuvo una subida de la presión, y que no era fácil en su caso al ser una persona tan longeva. Además, habló acerca del maltrato que recibió en un asilo, hecho que tanto ella como Thalía denunciaron en su momento. “Todavía le queda una herida [de las que le ocasionaron en el asilo], después de un año y meses, pero ahí estamos. Los lunes y jueves le hacen las curas”, explicó la actriz sobre doña Eva, según reseñó Univisión.

La hija de Thalía desea su fiesta de quinceañera desde pequeña

Sabrina Sakaë nació el 7 de octubre de 2007. En aquel momento, Tommy Mottola y Thalía anunciaron en un comunicado que la pequeña llegó al mundo sana y con un peso de 3,74 kilogramos. Su primer nombre significa princesa, mientras que el segundo es prosperidad en japonés.

Thalía se casó con Tommy Mottola el 2 de diciembre de 2000 (Crédito: Arnaldo Magnani/Vogue)

En 2017, cuando la cantante estrenó la miniserie de televisión A Quinceañera Story, manifestó que su hija, de entonces diez años, “ya hablaba sobre la fiesta que quería tener cuando cumpliera 15 años”. “¡No! ¡Mi hija va a tener Quinceañera! Me dice: ‘Mami ¿puedo tener un vestido así?’. Y yo le digo: ‘Sí, si tú quieres, se hará’”, explicó la actriz durante un encuentro con People en aquel momento.

En esa entrevista, Thalía manifestó que aunque Sabrina aún era pequeña, el tema de la fiesta y el look lo instaló la pequeña. De esa manera, decidió que su vestido para la celebración sería idéntico al que usó su famosa madre cuando se casó, y que fue motivo de conversación en las principales revistas de habla hispana de moda.