Por qué se puede perder o renunciar a la ciudadanía americana sin quererlo y cómo evitarlo

La ciudadanía de Estados Unidos brinda diferentes beneficios a quienes la tienen. No obstante, también se puede prescindir de ella si se incurre en actos que el gobierno catalogue como disruptivos. Por eso, la autoridad dio una lista de situaciones y acciones que podrían terminar en la anulación de la nacionalidad.

“La Sección 349 de la INA, en su forma enmendada, establece que los ciudadanos estadounidenses están sujetos a la pérdida de la nacionalidad si realizan determinados actos específicos voluntariamente y con la intención de renunciar a la nacionalidad estadounidense”, describe la página oficial gubernamental. Estos actos son:

Obtener la naturalización en un país extranjero después de los 18 años.

Prestar juramento, afirmación u otra declaración formal de lealtad a un Estado extranjero o sus subdivisiones políticas después de los 18 años.

Ingresar o servir en las fuerzas armadas de un Estado extranjero involucrado en hostilidades contra EE.UU. o servir como oficial comisionado o suboficial en las fuerzas armadas de un Estado extranjero.

Aceptar empleo con un gobierno extranjero después de los 18 años si uno tiene la nacionalidad de ese estado extranjero o se requiere un juramento o declaración de lealtad para aceptar el puesto.

Renunciar formalmente a la nacionalidad estadounidense ante un funcionario diplomático o consular estadounidense fuera de EE.UU.

Realizar un acto de traición contra el Gobierno de EE.UU. o intentar por la fuerza derrocar o portar armas contra el Gobierno de EE.UU.

Solo perderá la nacionalidad aquel ciudadano que atraviese cualquiera de las situaciones anteriores de forma voluntaria y con la intención de renunciar a la nacionalidad estadounidense. El gobierno afirma que “de acuerdo con una presunción administrativa de EE.UU., cuando un individuo comete uno de los actos anteriores conservará la nacionalidad estadounidense a menos que afirme, explícitamente, que no la desea”. Por ejemplo, si adquirió un nuevo trabajo con el gobierno extranjero, debe haber declarado que ya no quería ser de EE.UU., no la perderá solo por haber trabajado.

Si alguno de los casos anteriores se vuelve de conocimiento de un funcionario consular, el ciudadano deberá responder a una pregunta la próxima vez que vaya a tramitar su pasaporte. La autoridad querrá saber si tenía la intención de renunciar a su nacionalidad con sus acciones. Si la respuesta es que no, entonces el funcionario consular registrará así su declaración. “En consecuencia, determinará que ha conservado la nacionalidad”, describe el mismo portal oficial.

¿Cómo renunciar a la nacionalidad estadounidense? Las implicaciones de la decisión

Por otro lado, los estadounidenses también pueden renunciar a su ciudadanía conscientemente. Solo deben ponerse en contacto con la embajada o consulado de EE.UU. en el nuevo país en el que pretenden vivir y firmar un juramento. No obstante, también deberán ser conscientes de los riesgos que tiene su decisión.

La pérdida de la nacionalidad implica que la persona dejará de tener tanto derechos como obligaciones dentro del país norteamericano. Asimismo, deberá adquirir una ciudadanía de otro país o correrá el riesgo de ser apátrida, es decir, sin patria. Las veces que requiera ingresar a EE.UU. necesitará tramitar una visa.

