Por qué Wyoming incorpora cada vez más hogares de altos ingresos

Un reciente análisis sobre los movimientos migratorios dentro de Estados Unidos, con foco en los que realizan las familias de altos ingresos, ubicó a Wyoming entre los 20 más elegidos. Los ingresos anuales por este movimiento suponen alrededor de 1.6 millones de dólares por año para el estado.

El estudio de Smart Asset detalla que el estado del oeste cuna de Yellowstone recibió en el último año unos 316 hogares de altos ingresos provenientes de otros sitios de los Estados Unidos y la comparación entre quienes llegaron y quienes se fueron demostró que los nuevos residentes poseen un nivel de ingresos que triplica al de los que tenían quienes se fueron.

Si bien desde la consultora no detallan las causas de este “éxito” si precisan que los millennials adinerados de Wyoming ganan más, en promedio que los adinerados de otros estados. “En promedio, el ingreso bruto ajustado para los millennials ricos en Wyoming es de U$S 755.000, en comparación con U$S 705.000 en Nevada y U$S 679.000 en Arkansas, detallan.

El bisonte americano convive con grandes capitales

Wyoming, un paraíso para las LLC

Aunque el estudio de Smart Asset no avanza sobre las razones detrás de este desempeño, diferentes publicaciones especializadas en economía destacan que Wyoming es un paraíso dentro de los Estados Unidos para la constitución de LLC, sociedades de responsabilidad limitada, que encuentran una legislación que ofrece muchas ventajas para los empresarios.

Desde Sociedades Americanas, afirman que el estado es una opción popular para formar una LLC debido a su clima empresarial favorable y sus numerosas ventajas, entre las que su fuerte de protección de activos es clave. El estado proporciona una protección de orden de carga que limita la capacidad de los acreedores para embargar los activos de un miembro de una LLC, afirman, por lo que los acreedores solo puede obtener un gravamen sobre el interés del miembro en la LLC, y no pueden obligar a la LLC a liquidar o distribuir activos.

La llegada de grandes capitalistas se refleja en la multiplicación de fastuosas construcciones

Las leyes de Wyoming ofrecen una sólida protección de activos personales en caso de litigios comerciales, lo que significa que los activos personales de los propietarios, como propiedades y cuentas bancarias, están protegidos de las reclamaciones de los acreedores de la LLC, confirman desde la consultora especializada en inversiones Creimer.

Asimismo, la privacidad es otro punto muy valorado por los empresarios, ya que Wyoming no exige que los nombres de los miembros o administradores de la LLC figuren en documentos públicos, algo que permite un mayor grado de anonimato y confidencialidad para los propietarios de negocios, que sin duda es una ventaja diferencial sumamente valorada.

Las leyes de Wyoming ofrecen una sólida protección de activos personales en caso de litigios comerciales Freepik

El Estado no registra a las LLCs con impuestos, como el impuesto de sociedades estatales, el impuesto de franquicia y el impuesto sobre la renta de personas físicas, lo que atrae a los medianos capitales. En función de estas ventajas, Wyoming obtuvo el primer puesto en el índice de Clima Tributario Empresarial del Tax Foundation en 2023, detallan desde DasBanq.

Los ingresos generados por las LLC en Wyoming no están sujetos a impuestos estatales, lo que puede dar como resultado ahorros fiscales significativos para las empresas. Tampoco exige el pago de impuestos sobre las ventas a nivel estatal, lo que agrega otro beneficio fiscal. “Este entorno tributario favorable hace que Wyoming sea una opción atractiva para empresarios que buscan minimizar su carga fiscal y maximizar sus ganancias”, confirman desde Creimermanlaw.

