Por qué y cómo cuenta votos la AP en miles de elecciones en EEUU

WASHINGTON (AP) — No hay una manera más sencilla de contar votos que contar los votos.

The Associated Press ha contabilizado los resultados de las elecciones nacionales, estatales y locales desde 1848. En términos generales, el proceso es el mismo hoy que en esa época: los colaboradores de recuento de votos recopilan los resultados electorales a nivel local en cuanto cierran las urnas, luego envían esos resultados para que la AP los coteje, verifique y reporte.

Este año, la AP contará los votos en unas 5.000 contiendas en todo Estados Unidos, desde para la presidencia y el Congreso hasta para las legislaturas estatales y las medidas en las boletas.

Estados Unidos no tiene un organismo nacional que recopile y publique los resultados electorales. Las elecciones son administradas localmente por miles de oficinas que siguen los estándares establecidos por los estados. En muchos casos, ni siquiera los propios estados brindan un seguimiento actualizado de los resultados electorales.

La AP desempeña un papel en la recopilación y estandarización de los resultados.

El recuento de votos de la AP llena un vacío al reunir información que de otro modo podría no estar disponible en línea durante días o semanas después de una elección, o que está dispersa en cientos de sitios web locales. Sin estándares nacionales ni expectativas consistentes en todos los estados, también garantiza que los datos estén en un formato estándar, utilicen términos estándar y se sometan a un riguroso control de calidad.

Los trabajos de recopilación de datos comienzan cuando los estadounidenses comienzan a votar, lo que en casi todas las elecciones significa mucho antes del 5 de noviembre de este año.

La AP solicita información a los funcionarios electorales estatales y locales sobre la cantidad de votos en ausencia solicitados y la cantidad de votos anticipados emitidos tan pronto como comienza la votación. Estas cifras no contienen los resultados, que no se dan a conocer sino hasta después del cierre de las urnas, pero pueden brindar información valiosa sobre las personas que han votado el día de la elección.

El trabajo principal comienza una vez que cierran las urnas, cuando aproximadamente 4.000 colaboradores de recuento de votos de la AP se distribuyen por los precintos electorales y las oficinas electorales de los condados. Hay un reportero de recuento de votos de la AP en casi todas las oficinas electorales de los condados el día de las elecciones, así como en ciudades y pueblos clave, quienes recopilarán datos directamente de la fuente.

Muchos colaboradores de recuento de votos tienen una experiencia sustancial en la recopilación de información precisa sobre el conteo de votos para la AP. En las elecciones generales más recientes, aproximadamente la mitad de ellos había trabajado para la AP durante al menos 10 años. Cientos más tienen experiencia en la recopilación de datos de recuento de votos en elecciones primarias y generales.

Trabajan con funcionarios electorales locales para recopilar resultados directamente de los condados o distritos electorales donde se cuentan y recopilan por primera vez y los envían —por teléfono o electrónicamente— en cuanto están disponibles. Los resultados se transmiten al centro de registro de votos de la AP, que emplea a entre 800 y 900 personas adicionales.

Debido a que muchos estados y condados muestran los resultados de las elecciones en sitios web, la AP monitorea esos sitios e ingresa los resultados en el mismo sistema. El centro de registro de votos también recibe los resultados directamente de los funcionarios electorales de lugares donde se proporcionan, y utiliza herramientas automatizadas para recopilar los resultados de los sitios web oficiales del gobierno.

En muchos casos, los condados informarán más votos según cuentan las boletas durante la noche. La AP actualiza continuamente su recuento a medida que estos resultados son reportados. En una elección general, la AP realizará hasta 21.000 actualizaciones de la contienda por hora.

Pueden ocurrir errores, como que los datos de prueba se publiquen accidentalmente en el sitio web de un estado o que un corresponsal transponga sin querer los totales de votos de dos candidatos. Tener múltiples fuentes ayuda a la AP a determinar dónde suceden estos errores y, con frecuencia, evita que se publiquen.

A veces, los errores de recuento deben ser corregidos, como cuando un condado ha realizado una corrección en sus datos o alguien ingresó accidentalmente un cero adicional. En algunos casos, eso puede provocar una caída en el número total de votos contados cuando el problema se identifica y se soluciona.

Por eso es útil tener múltiples fuentes de actualizaciones.

En la noche de elecciones generales, la AP puede tener hasta cinco o seis fuentes de resultados electorales potenciales en cada condado, y eso le permite elegir entre ellas según cuál esté más actualizada y sea más precisa. Esas múltiples fuentes no solo sirven como respaldo entre sí, sino que también proporcionan un control para ayudar a garantizar que los totales de votos informados sean correctos.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense. The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

LA NACION