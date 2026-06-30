Portero de Paraguay celebra el "privilegio" de eliminar a Alemania del Mundial

Dejar a Alemania fuera del Mundial y avanzar a octavos de final es un "privilegio", dijo el lunes el guardameta de Paraguay, Orlando Gill, protagonista de la sorpresiva victoria por penales de los guaraníes ante el tetracampeón del mundo.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro dieron la gran sorpresa de lo que va de Norteamérica 2026 al superar en la tanda de penales a los alemanes con atajadas de Gill a los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

"Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado para todo el pueblo paraguayo", dijo Gill a la transmisión televisiva, tras celebrar durante varios minutos junto a sus compañeros en el campo de Foxborough.

El golero de San Lorenzo de Argentina comentó que "analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle" fue clave para atajar los penales y eso "fue fundamental para la clasificación".

Siento "una emoción inmensa", resumió el guardameta.

Para el capitán paraguayo, Gustavo Gómez, la victoria en penales es premio a un grupo que priorizó "el trabajo, la humildad para reconocer errores e intentar siempre mejorar".

"Era un partido en el que teníamos que ser Paraguay más que nunca", señaló un Gómez "orgulloso" del trabajo de todos sus compañeros.

Alemania "sabía que si nos quería ganar tenía que sudar sangre, íbamos a vender muy cara la derrota", resaltó el defensor del Palmeiras de Brasil, al resaltar que más allá de la victoria el poder de lucha de su selección en su vuelta a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Paraguay enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre la favorita Francia y Suecia.