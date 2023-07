Powerball: se vendió en California el boleto por mil millones de dólares y en Florida hubo varios afortunados

escuchar

Powerball es una de las opciones de lotería más atractivas en Estados Unidos. Se juega cada lunes, miércoles y sábado en 45 estados de la Unión Americana, con excepción de Alabama, Nevada, Utah, Alaska, Washington, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. El premio mayor de este miércoles era el tercero más alto de la historia del juego y acumulaba más de 1000 millones de dólares. Aquí puedes consultar si ganaste la lotería. A continuación, los resultados del sorteo del miércoles 19 de julio.

Este miércoles, el premio mayor fue de US$1080 millones de dólares y una persona de California se los llevó. Su boleto lo compró en Las Palmitas Mini Market en Los Ángeles, según dio a conocer la Lotería de California. Sin embargo, no fue la única y decenas obtuvieron recompensas menores. El año pasado, el histórico pozo alcanzó los US$2040 millones y tuvo un ganador en California, que compró su boleto en Joe’s Service Center, en Altadena.

Los ganadores de la lotería Powerball se eligen en los días mencionados a las 22.59 hs ET. Para participar, se debe comprar un boleto que cuesta dos dólares y no es necesario ser ciudadano de Estados Unidos. No se puede participar desde la Argentina.

Powerball: ¿cómo se eligen los resultados?

Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y 69 para las bolas blancas. Posteriormente, deben seleccionar un número entre 1 y 26 para la Powerball roja o Extra. Si el jugador acierta los seis números, se convertirá en el ganador del premio mayor del Powerball.

Gente comprando boletos de Powerball en Joe's Service Center, una gasolinera que vendió un boleto ganador de 2.040 millones de dólares de Powerball en Woodbury Road y Fair Oaks Avenue en Altadena, California, el miércoles 19 de julio de 2023 (AP Foto/Damian Dovarganes)

¿Qué pasa si más de una persona gana el Powerball?

En caso de que varias personas acierten todas las bolas mientras juegan Powerball, el jackpot se reparte.

Powerball USA: resultados del 19 de julio de 2023

Los números que cayeron y los premios del sorteo Powerball del 19 de julio fueron los siguientes: 7, 10, 11, 13, 24 y la PB de 24, con Power Play de 2.

Además del Powerball, los mismos días se hace el sorteo Double Play, con el que los participantes tienen una segunda oportunidad para llevarse hasta 10 millones de dólares.

Los números ganadores en el Double Play fueron: 13, 15, 28, 43, 57 y la PB de 25.

Un cartel muestra el bote acumulado de la lotería Powerball, que seguía subiendo en St. Joseph, Missouri, el lunes 17 de julio de 2023 (AP Foto/Nick Ingram)

Los jugadores obtienen un premio si aciertan una de las nueve formas de ganar:

Números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: 1.000.000 de dólares

4 números + Powerball: 50.000 dólares

4 números: 100 dólares

3 números + Powerball: 100 dólares

3 números: 7 dólares

2 números + Powerball: 7 dólares

1 número + Powerball: 4 dólares

Powerball: 4 dólares

Este miércoles fue de premios a lo grande en la lotería. Una persona de California se llevó el increíble acumulado, pero también hubo otras que se llevaron dos millones al atinarle a cinco de las seis bolas con la opción PowerPlay activada.

Los ganadores estuvieron en: Florida, Pensilvania y Rhode Island.

Además, casi 40 personas consiguieron un millón de dólares al atinarle a la combinación ganadora de las primeras cinco bolas blancas. La bola Powerball fue decisiva.

Los ganadores estuvieron en:

California: 7

Connecticut

Florida: 4

Illinois

Kentucky

Massachusetts: 2

Missouri

New Hampshire

Nueva Jersey: 2

Nueva York: 5

Ohio

Texas: 4

Wisconsin

West Virginia

¿Cómo cobrar un premio Powerball?

Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, dependiendo de donde se compre el billete del Powerball. Puede ser en una sola exhibición o en 30 pagos.

Historia del Powerball

El Powerball tuvo su origen en 1988 con el nombre Lotto America y en 2017 adquirió su formato distinto. En 1992 se le puso su nombre y su último cambio, el multiplicador x10, se añadió en 2015.

