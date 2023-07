Son amigos, fueron a un cumpleaños y terminaron a los gritos tras ver el ticket: “No voy a pagar por lo que no pedí”

escuchar

Lo que debía ser un día especial para una mujer que festejaba su cumpleaños, se convirtió en una acalorada discusión entre ella y su grupo de amigos. Todos asistieron a un restaurante para celebrar la fecha, pero cuando llegó la hora de pagar la cuenta de miles de dólares, comenzaron los problemas. Un hombre se negó a dividir el ticket en partes iguales, dado que él había consumido alimentos que no costaban todo lo que pretendían hacerle pagar. El video del momento se volvió viral.

Victor Christian publicó el clip en su perfil @viccgotti y una vez que se volvió viral dio algunas entrevistas para mostrar su postura. Según le dijo a The New York Post, todo estaba bien hasta que estaban por retirarse y llegó un ticket por 4600 dólares. Él se quedó tranquilo porque los calamares que había comido y lo que había bebido habían costado menos de US$25 en total. Sin embargo, sus acompañantes le dijeron que el acuerdo era que la cuenta se dividiera para que todos pagaran lo mismo.

“Les dije que no estaba dispuesto a hacerlo y la discusión se volvió más fuerte. Fue entonces cuando le pedí a mi amigo que sacara la cámara y comenzara a grabar porque la gente no creería lo que estaba pasando a menos que lo viera”, detalló. En las imágenes se ve a un grupo de personas gritando.

Así se vivió una discusión campal entre un grupo de amigos por la factura de un restaurante

“Es mi cumpleaños, ¿por qué diablos debería tener que pagar algo en mi cumpleaños?”, se escucha decir a la protagonista de la noche. Al mismo tiempo, otra mujer sentada en la mesa afirma: “Vinimos aquí juntos, entonces todos pagamos”. Al parecer, la discusión era para hacer que Christian reflexionara y accediera a dar su parte de dólares, pero no lo consiguieron.

Desde la consideración del hombre, era injusto desembolsar tanta plata cuando su comida había sido tan barata: “El resto del grupo estaba ordenando muchas cosas que eran muy caras, ¿por qué debería pagar más de lo que cuesta mi comida?”. En ese momento todo terminó mal, pero el hombre nunca accedió: “No acepté dividir la cuenta, les dije que no y me mantuve firme”.

Un final triste

Luego de la fiesta de cumpleaños, las tensiones se calmaron, pero el conflicto se mantuvo. El tiktoker le dijo al medio citado que a pesar de que todavía mantiene contacto con tus amigos, “la amistad no es la misma”. También admitió que esperaba que pudieran arreglarlo pronto porque todo había sido parte de un malentendido: “La noche de la cena fui el primero en llegar. Todos llegaron tarde. No sabía nada sobre dividir la cuenta”.

El hombre les señaló todos los platos caros que habían pedido, mientras que él compró uno barato @viccgotti/TikTok

El video acumula hasta el momento 15,5 millones de reproducciones y cientos de comentarios de apoyo hacia el joven. La mayoría de los usuarios calificaron como injusto que le quisieran hacer pagar más dinero. De igual manera, le hicieron algunas sugerencias para sus próximas reuniones sociales: “¿Por qué no se ponen de acuerdo desde que entran al lugar?”; “Nunca esperaría que un amigo dividiera la cuenta si yo ordeno algo de U$$400 y ellos piden algo de US$100. No me importa si es mi cumpleaños”; “Me parece bien dividir la cuenta si compartimos o es estilo familiar. Si no, no tiene sentido”; “¿Por qué alguien pagaría la mitad de la comida de otra persona? Eso es tan raro para mí”.

