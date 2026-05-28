Precio del petróleo sin dirección fija ante posible acuerdo EE.UU.-Irán

Los precios del petróleo cerraron sin una tendencia clara este jueves, con los operadores oscilando entre la cautela y la esperanza de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán

Ambos países alcanzaron un acuerdo marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que está entrando en su cuarto mes, pero aún no ha sido aprobado por el presidente Donald Trump, según informaron fuentes estadounidenses a la AFP el jueves

Tras esta noticia, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en julio, cayó finalmente un 0,62%, hasta los 93,71 dólares por barril. Durante la sesión había alcanzado un máximo de 98,20 dólares

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, subió un 0,25%, hasta los 88,90 dólares por barril

El mercado "ha aprendido a tomar este tipo de noticias con reservas", declaró a la AFP Stephen Schork, analista de The Schork Group

Para algunos operadores, "esto es un juego de faroles entre Washington e Irán". Sobre todo porque ambas partes se acusaron mutuamente el jueves de violar el alto el fuego tras un intercambio de ataques aéreos, lo que genera dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido

"Por ahora, no tenemos solución" al conflicto "y el estrecho de Ormuz permanece cerrado", observó Schork. Casi una quinta parte del petróleo mundial transita normalmente por este punto estratégico, que Teherán ha bloqueado de facto desde los primeros ataques de Israel y Estados Unidos a finales de febrero

"Incluso si se reabriera el estrecho, no sería completamente navegable antes del otoño" boreal, opinó el analista

Según numerosos especialistas, el retorno a la normalidad en el flujo de petróleo podría tardar varios meses, sobre todo debido a las operaciones de desminado necesarias para asegurar las rutas marítimas

Por su parte, Irán no ha abandonado su plan de controlar la navegación a través del estrecho de Ormuz

El 18 de mayo, Teherán formalizó la creación de un nuevo organismo para gestionar el tránsito marítimo y recaudar las tasas correspondientes: la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (Pgsa)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó el miércoles con sancionar a todos aquellos que paguen estas tasas